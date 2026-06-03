مواجهة أميركية إيرانية في الخليج وقتيل و63 جريحا في الكويت

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أعلنت واشنطن استهداف ناقلة نفط ليلا حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وردّت إيران بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت حيث أفيد عن قتيل في القصف للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

في موازاة ذلك، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته بلقاء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى خامنئي، مشيرا الى أنه يؤدي دورا متزايدا في المباحثات لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط.

وتكرّرت المواجهات خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ الثامن من نيسان/أبريل بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة والجمهورية الإسلامية من جهة أخرى.

وطالت الهجمات الإيرانية خلال الحرب التي استمرّت أكثر من شهر، دول الخليج، وقالت طهران إنها كانت ردّا على سماح هذه الدول للأميركيين باستعمال أراضيها لمهاجمة إيران.

وأفاد الجيش الكويتي في بيان الأربعاء بأنه رصد وتعامل مع 30 صاروخا بالستيا وطائرة مسيّرة أطلقتها إيران، في هجمات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 63 شخصا، وفق وزارة الصحة، وألحقت أضرارا كبيرة بمبنى الركاب (T1) الرئيسي في مطار الكويت الدولي.

وندّدت وزارة الخارجية الكويتية بـ”الاعتداءات الإيرانية الغاشمة”، مشيرة الى أنها استهدفت “منشآت مدنية وحيوية” وأحدثت “أضرارا في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية”.

وعلّقت حركة الملاحة في المطار لبعض الوقت، ثم استؤنفت جزئيا من مبنى آخر للركاب، وحصرا للخطوط الكويتية.

وتستضيف الكويت قواعد أميركية، كما معظم الدول الخليجية.

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) ليل الثلاثاء أنها تصدّت كذلك لصواريخ أطلقتها إيران نحو البحرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجمات على الكويت والبحرين، مشيرا إلى أنّها ردّ على هجمات أميركية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وقال الحرس في بيان “ردّا على هذا العدوان، تعرّضت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت التي تضم طائرات مروحية، وكذلك مقرّ الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، لهجوم بالصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها قوات الحرس”.

ودعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى موقف خليجي “صلب وموحد”. وكتب على منصة إكس “لا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد”.

وتركّزت خروق وقف إطلاق النار خلال الأيام الماضية حول مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته طهران منذ اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة استهدفت “ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز ومحطة اتصال على جزيرة قشم”.

وأكد الجيش الأميركي هذين الاستهدافين.

وقال محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، وهو قائد سابق للحرس الثوري، في منشور على منصة إكس، “عند أي إطلاق وأي اعتداء، سيكون الرد سيلا من الصواريخ والمسيّرات”، مشددا على أن “المعتدي ستتم معاقبته سريعا”.

– “من دون انقطاع” –

ومنذ بدء الهدنة، تجري مباحثات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بوساطة تقودها باكستان، من دون أن تؤدي الى نتيجة حتى الآن.

ويحيط غموض بالمساعي الدبلوماسية بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية الإثنين بأنّ طهران علّقت تبادل الرسائل والمباحثات مع واشنطن، بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، بينما أكد ترامب أنّ المحادثات مستمرة “من دون انقطاع”.

من جهة أخرى، أعرب ترامب في مقابلة نشرت الأربعاء عن رغبته في لقاء آية الله مجتبى خامنئي، مشيرا الى أن هذا الأخير “ضالع” في المباحثات الهادفة الى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال في مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية عن خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ انتخابه خلفا لوالده الذي قتل في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، “أرغب في لقاء الجميع، وربما سنلتقي في مرحلة ما، بناء على ما تؤول إليه الأمور”.

وأضاف أن خامنئي “ضالع (في المباحثات)، بالطبع، نعم. أعتقد أنهم (الإيرانيون) يحترمونه للغاية”.

ويُعدّ الملفّ النووي إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات.

وترغب إيران في معالجة هذه القضية في مرحلة لاحقة، والتوصل حاليا لتفاهم ينص على وقف شامل لإطلاق النار يشمل لبنان حيث فتح حزب الله في الثاني من آذار/مارس جبهة ضد إسرائيل دعما لإيران وثأرا لمقتل خامنئي.

وأُعلن عن وقف لإطلاق النار على هذه الجبهة في 17 نيسان/أبريل، لم يحقّق الكثير على الأرض.

واجتاح الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من جنوب لبنان، وصولا الى أعمق نقطة له منذ العام 2000، تاريخ انسحابه من لبنان بعد احتلال استمر 18 عاما.

– “بدءا من الغد” –

وقتل ستة أشخاص في الأربعاء في غارة إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس، بينما استهدفت غارة سيارة قرب بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي ردّا على سؤال إنه ليس على علم بوقوع غارة في المنطقة التي قتل فيها الأشخاص الستة.

كذلك أسفرت ضربات إسرائيلية عن مقتل مسعفين في الجنوب بحسب وزارة الصحة، وجندي بحسب الجيش اللبناني.

في واشنطن، يلتقي الوفدان الإسرائيلي واللبناني لإجراء جولة محادثات جديدة مباشرة سعيا لوقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين.

وكان تصعيد كبير حصل خلال الأيام الماضية وهدّدت إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وحصل ضغط أميركي واتصالات أوصلت الى إرساء معادلة تحدّثت عنها السلطات اللبنانية والإسرائيلية، وفيها: يمتنع حزب الله عن استهداف شمال إسرائيل، وتمتنع إسرائيل عن ضرب الضاحية.

إلا أن الجيش الإسرائيلي أشار اليوم الى اعتراض “طائرة معادية” فوق شمال الدولة العبرية أُطلقت من لبنان.

ثم أعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان فوق مسغاف عام في الشمال أيضا.

وتجاوز عدد القتلى في لبنان 3470 منذ بداية الحرب، فيما نزح أكثر من مليون من مناطقهم بحسب السلطات. وبلغ عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي 27.

بور-مده/ناش/رض/كام