The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

موانئ أبوظبي تستحوذ على حصة في محطة حاويات اللاذقية مقابل 22 مليون دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية الخميس اتفاقية بقيمة 22 مليون دولار لشراء حصة في محطة الحاويات في ميناء اللاذقية السوري، فيما تسعى دمشق إلى جذب الاستثمارات لتعزيز اقتصادها الذي مزقته الحرب.

وأعلنت موانئ أبوظبي أنها وقعت اتفاقية مع شركة الشحن الفرنسية العملاقة “سي إم إيه سي جي إم” للحصول على حصة 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.

في أيار/مايو الماضي، وقعت الحكومة السورية عقدا مدته 30 عاما مع الشركة الفرنسية لإدارة الميناء المطل على البحر المتوسط وتحديثه، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للسماح بدخول السفن الأكبر حجما التي لم تكن قادرة على الرسو فيه.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي “يسرنا اليوم توسيع نطاق تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي، مجموعة +سي إم ايه سي جي إم+”. 

وأضاف الشامسي “تجسد هذه الاتفاقية زخم النمو الذي تشهده أعمالنا، وتعكس أواصر التعاون الدولي مع شركائنا الرئيسيين، ما يسهم في ترسيخ دور مجموعة موانئ أبوظبي كممكّن عالمي رائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية”. 

وتشغل شركة “سي إم إيه سي جي إم” محطة الحاويات في الميناء منذ عام 2009، خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، بموجب عقد تم تجديده عدة مرات.

بور-كسب/ح س/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية