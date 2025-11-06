موانئ أبوظبي تستحوذ على حصة في محطة حاويات اللاذقية مقابل 22 مليون دولار

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية الخميس اتفاقية بقيمة 22 مليون دولار لشراء حصة في محطة الحاويات في ميناء اللاذقية السوري، فيما تسعى دمشق إلى جذب الاستثمارات لتعزيز اقتصادها الذي مزقته الحرب.

وأعلنت موانئ أبوظبي أنها وقعت اتفاقية مع شركة الشحن الفرنسية العملاقة “سي إم إيه سي جي إم” للحصول على حصة 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.

في أيار/مايو الماضي، وقعت الحكومة السورية عقدا مدته 30 عاما مع الشركة الفرنسية لإدارة الميناء المطل على البحر المتوسط وتحديثه، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للسماح بدخول السفن الأكبر حجما التي لم تكن قادرة على الرسو فيه.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي “يسرنا اليوم توسيع نطاق تعاوننا مع شريكنا الاستراتيجي، مجموعة +سي إم ايه سي جي إم+”.

وأضاف الشامسي “تجسد هذه الاتفاقية زخم النمو الذي تشهده أعمالنا، وتعكس أواصر التعاون الدولي مع شركائنا الرئيسيين، ما يسهم في ترسيخ دور مجموعة موانئ أبوظبي كممكّن عالمي رائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية”.

وتشغل شركة “سي إم إيه سي جي إم” محطة الحاويات في الميناء منذ عام 2009، خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، بموجب عقد تم تجديده عدة مرات.

