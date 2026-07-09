موانئ دبي العالمية تضيف 700 شاحنة لأسطولها لتوسيع خدمات النقل البري في الخليج

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استحوذت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” على 700 شاحنة جديدة لتوسيع شبكة الشحن البري في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الاضطرابات بالمنطقة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وسيُضيف الأسطول الجديد نحو 35 ألف رحلة شاحنة شهريا، بهدف دعم النقل البري المحلي والعابر للحدود لمتعاملي “دي بي ورلد” في الخليج، و”بناء شبكة لوجستية متكاملة تربط الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية، والمنصات الرقمية، لتوفير حلول متكاملة للمتعاملين على امتداد سلاسل التوريد”، وفق البيان.

وأشار إلى أنه لتجاوز الاضطرابات الملاحية، افتتحت “دي بي ورلد” ممرات جمركية سريعة تربط بوابات الساحل الشرقي بميناء جبل علي، وأنشأت ممرا جمركيا من صحار في سلطنة عُمان، ووظّفت خيارات المسارات البحرية عبر البحر الأحمر من خلال محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي.

م ل/كام