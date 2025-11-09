موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات

أعلنت اليابان الأحد أن موجات تسونامي صغيرة ضربت ساحلها المطل على شمال المحيط الهادئ بعد زلزال في البحر بقوة 6,7 درجات.

وضربت أولى موجات تسونامي ميكايو في إيواته عند الساعة 17,37 (08,37 ت غ) لكنها كانت صغيرة جدا إلى حد أن هيئة الأرصاد اليابانية قالت إنها لم تتمكن من قياس حجمها.

وبعد دقيقتين، وصلت موجة ارتفاعها عشرة سنتيمترات إلى أوفوناتو، بحسب الهيئة.

ووقع الزلزال قرابة الساعة 17,03 (08,03 ت غ) في البحر قبالة إيواته، ما أدى لصدور تحذير من تسونامي محتمل قد يصل ارتفاع أمواجه إلى متر، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.

وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية أنه “تم إصدار تحذير من تسونامي” لساحل إيواته، محذرة من أن الأمواج قد تصل في أي لحظة.

وأعقبت الزلزال الأول هزّات ارتدادية راوحت قوتها ما بين 5,3 و6,3 درجات، وفق الهيئة.

وبدا البحر هادئا، وفق بث تلفزيوني حي.

وضربت المنطقة ذاتها ستة زلازل في البحر صباح الأحد راوحت قوتها ما بين 4,8 و5,8 درجات، بالكاد شعر بها السكان في البر ولم تتسبب بصدور أي تحذيرات من تسونامي.

شهدت هذه المنطقة زلزالا ضخما تحت البحر بلغت قوته تسع درجات في 2011 تسبب بتسونامي وخلّف حوالى 18500 قتيل أو مفقود.

وألحق التسونامي حينذاك أضرارا جسيمة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية متسببا بأسوأ كارثة ما بعد الحرب في اليابان وأسوأ حادث نووي في العالم منذ تشيرنوبيل.

وتقع اليابان فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على الحافة الغربية لـ”حلقة النار” وتعد من بلدان العالم الأكثر نشاطا زلزاليا.

يشهد الأرخبيل الذي يعد حوالى 125 مليون نسمة حوالى 1500 هزة كل عام. ورغم أن غالبيتها خفيفة عادة إلا أن الأضرار التي تتسبب بها تتباين بحسب مواقعها وعمقها تحت سطح الأرض.

