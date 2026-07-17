موجة الحر في أوروبا تسببت بـ12 ألف حالة وفاة فوق المعدّل الاعتيادي

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أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في حزيران/يونيو عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة فوق المعدّل الاعتيادي في نحو عشرة بلدان أوروبية، وفق حصيلة أولية أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات وطنية رسمية.

وهذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحديث الإحصاءات الرسمية.

بين 22 و28 حزيران/يونيو، حين بلغت موجة الحر ذروتها في عدد من الدول الأوروبية، سجلت الهيئات الوطنية في سبع دول أوروبية نحو 10 آلاف وفاة إضافية مقارنة بالمعدل الاعتيادي، شملت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وسويسرا ولوكسمبورغ.

وتضاف إلى هذه الحصيلة نحو 2200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر في إنكلترا وويلز، وفق تقديرات نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني للفترة الممتدة من 18 إلى 28 حزيران/يونيو، وهي فترة زمنية أوسع من تلك المعتمدة في بقية الإحصاءات.

وهذه الحصيلة غير مكتملة إذ تشير البيانات الأولية الصادرة عن المنصة الأوروبية لرصد الوفيات (EuroMOMO) إلى ارتفاع كبير في الوفيات خلال الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو، مع تسجيل نحو 14 ألفا و260 وفاة إضافية. ويستند هذا النموذج الإحصائي إلى البيانات الرسمية الواردة من 24 دولة أوروبية تضم مجتمعة نحو 400 مليون نسمة.

لام-اولب/رك/خلص