موجة جديدة من الضربات على طهران وإسرائيل تعلن “مرحلة جديدة” من الحرب

بدأ الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الضربات “الواسعة النطاق” على طهران الجمعة معلنا استهداف البنى التحتية التابعة للنظام، في حين أطلقت طهران صواريخ ومسيّرات تسببت بانفجارات في تل أبيب.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية من بينها التلفزيون الرسمي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجزاء مختلفة من العاصمة، خصوصا في شرقها وغربها.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته شنت “موجة ضربات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في طهران”.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه تل أبيب حيث سُمعت انفجارات مساء الخميس، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وفي اليوم السابع من الحرب التي بدأت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 28 شباط/فبراير،، لا تزال الجمهورية الإسلامية تملك قدرات هجومية.

وأعلنت السعودية باكرا صباح الجمعة “اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية”.

وكانت قطر أعلنت قبل ذلك بقليل “تصدي قوات الدفاع الجوي الأميري القطري لهجمة بالطائرات المسيرة استهدفت قاعدة العديد الجوية” الأميركية.

أما البحرين فذكرت على منصة إكس أن إيران استهدفت “فندقين ومبنى سكنيا في العاصمة المنامة” من دون خسائر بشرية.

وفي لبنان، استهدفت غارة مساء الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله الموالي لإيران، كما أظهر بث مباشر لوكالة فرانس برس، بعد إنذارات اسرائيلية غير مسبوقة بإخلاء هذه المنطقة المكتظة.

وأظهر البث المباشر دخانا يتصاعد من فوق مبنى في الضاحية الجنوبية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن “شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة عنيفة جدا على منطقة حارة حريك”.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جديدة فجر الجمعة على الضاحية الجنوبية وعلى بلدات في جنوب البلاد وشرقها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وبحسب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، صدرت أوامر للجيش الإسرائيلي بالتقدم أكثر في جنوب لبنان من أجل توسيع منطقة سيطرته على الحدود.

من جانبه، أعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ وقذائف مدفعية باتجاه إسرائيل.

وفي حين تتوسع بقعة الحرب في الشرق الأوسط وأبعد منه مثيرة مخاوف على الاقتصاد على مستوى العالم، ما زالت مدة الصراع غير معروفة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” عبر الهاتف مساء الخميس، إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون “مضيعة للوقت” مضيفا أنهم “خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث للصحافيين مساء الخميس “نحن في بداية القتال فقط”، مؤكدا أن واشنطن لديها ما يكفي من الذخيرة “لتنفيذ هذه الحملة مهما يتطلب الأمر”.

– “لا مفاوضات” –

وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مساء الخميس بأن الحرب تدخل مرحلة جديدة وقال “بعد إتمام مرحلة الهجوم المباغت بنجاح، والتي حققنا خلالها التفوق الجوي وعطّلنا شبكة الصواريخ البالستية، ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من العملية”.

وأضاف “خلال هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام (الإيراني) وقدراته العسكرية. ولا تزال لدينا مفاجآت أخرى، لا أنوي الكشف عنها”.

من جهته، اعتبر ترامب الخميس أنه ينبغي أن يشارك في اختيار خلف للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي قتل في هجوم في الساعات الأولى من الحرب، رافضا فكرة إمكان اختيار نجله مجتبى خامنئي، وهو أحد المرشحين لخلافة والده وفق تقارير.

وبعدما كان ترامب قال في وقت سابق أن الإيرانيين “يريدون التفاوض” وأنه أجابهم “فات الأوان”، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة “ان بي سي نيوز” الأميركية الخميس أن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة.

– ذعر في بيروت –

والخميس، شهدت ضاحية بيروت الجنوبية حالة من الهلع والذعر مع فرار السكان منها، إثر إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي طلب فيه إخلاءها “الفوري”.

وشهدت المنطقة التي يقطنها مئات الآلاف زحمة خانقة بعد صدور الإنذار الإسرائيلي مع مسارعة السكان للمغادرة، على وقع رشقات نارية أطلقت لتنبيههم وحثهم على الخروج.

وليل الخميس، تعرضت المنطقة لغارات جوية من بينها غارة “عنيفة” وفق الوكالة الوطنية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ استهداف “بنى تحتية لحزب الله”.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه يناقش “خطة” مع مختلف الأطراف المعنية لمنع انزلاق لبنان مجددا إلى الحرب وأنه سيرسل مساعدات إنسانية “بشكل فوري” للنازحين من جنوب البلاد.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية الخميس بمقتل 123 شخصا في البلاد منذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل الاثنين.

وفي إيران، أفادت وكالة “إرنا” الرسمية بأن حصيلة القتلى منذ السبت بلغت 1230، وهي أرقام لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها.

من جهتها، أكّدت الولايات المتحدة أنها أغرقت 30 سفينة إيرانية منذ بداية الحرب.

وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية المركزيّة (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر في مؤتمر صحافي “لقد أغرقنا حتى الآن أكثر من 30 سفينة، وفي الساعات القليلة الماضية، ضربنا حاملة طائرات مسيرة إيرانية، حجمها مماثل لحاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية تقريبا. إنها مشتعلة الآن”.

