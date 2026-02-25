مودي: النمو في الهند والابتكار في إسرائيل “أساس طبيعي” لشراكات مستقبلية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس إن النمو الاقتصادي السريع للهند و”قوة الابتكار” في إسرائيل يشكّلان “أساسا طبيعيا” لشراكات مستقبلية.

وجاء في كلمته أمام البرلمان الإسرائيلي “في السنوات الأخيرة، باتت الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم. قريبا سنكون من ضمن أكبر ثلاث اقتصادات في العالم”.

وتابع “في الوقت نفسه، تُعدّ إسرائيل قوة رائدة في مجال الابتكار والريادة التكنولوجية. وهذا الأمر يخلق أساسا طبيعيا لشراكتنا المستقبلية”.

وأضاف “نحن مصمّمون على تنمية التجارة بين البلدين وتعزيز تدفّق الاستثمارات وتطوير البنى التحتية”.

وشدّد مودي على أن “إرادتنا لتحقيق النجاح تنسجم بشكل طبيعي مع منظومة الابتكار في إسرائيل، وأرى أن هناك العديد من أوجه التآزر في مجالات عدة على غرار تكنولوجيا الكم وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي”، مؤكدا أنه يعمل “أيضا مع إسرائيل على إنشاء روابط مالية عابرة للحدود تقوم على بنيتنا التحتية الرقمية العامة”.

ومودي هو خامس رئيس دولة أو رئيس حكومة أجنبي يزور الكنيست منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال مودي “أحمل أحر التعازي من الشعب الهندي عن كل روح أُزهقت وإلى العائلات التي حطّم عالمها الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وأضاف “نحن نشعر بألمكم، ونشارككم أحزانكم. الهند تقف إلى جانب إسرائيل، بثبات وبقناعة راسخة، في هذه اللحظة وما بعد … لا يمكن لأي قضية أن تبرر قتل المدنيين”.

