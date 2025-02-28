مودي: الهند والاتحاد الأوروبي يعملان لإبرام اتفاق التجارة الحرة بنهاية السنة

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة بعد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الهند والاتحاد الأوروبي يعتزمان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بحلول نهاية عام 2025.

وقال مودي للصحفيين “طلبنا من فرقنا العمل بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة التي تعود بالنفع على الجانبين بحلول نهاية هذا العام”، بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت في العام 2022.

ويعبر الجانبان عن رغبتهما في تسريع ابرام الاتفاق في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين الرئيسيين بزيادة الرسوم الجمركية.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم تجارة السلع بينهما 124 مليار يورو في عام 2023، أي أكثر من 12% من إجمالي التجارة الهندية، وفقًا لبروكسل.

وتوفر هذه السوق فرصاً مهمة لأوروبا ولكنها تظل محمية برسوم جمركية مرتفعة، علما أنها لا تمثل حاليا سوى 2,2% من تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي.

ويدعو الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى فتح السوق الهندية أمام السيارات والكحول، في حين تريد الهند تسهيل بيعه منتجاتها من النسيج والأدوية.

وتريد نيودلهي أيضا من بروكسل إصدار مزيد من التأشيرات لمواطنيها.

وقبل اجتماعها مع مودي، عبرت فون دير لايين أيضا عن رغبتها في “تسريع” المناقشات. وقالت في كلمة “أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، ولكنني أعلم أيضا أن التوقيت والتصميم مهمان وأن هذه الشراكة تأتي في الوقت المناسب لكلا الطرفين”.

بب/ص ك/دص