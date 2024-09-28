موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع “المخاطر الجيوسياسية”

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خفّضت وكالة موديز الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت موديز في بيان “الدافع الرئيسي لخفض التصنيف هو وجهة نظرنا بأن المخاطر الجيوسياسية قد تكثفت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية”.

وتراجع تصنيف إسرائيل درجتين من “إيه 2” إلى “بي إيه إيه 1″، وهو التخفيض الثاني هذا العام.

كما خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز العالميتين تصنيف إسرائيل الائتماني هذا العام.

وأشارت موديز إلى أن المخاطر لها “تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل”.

حولت إسرائيل تركيزها من الحرب في غزة إلى لبنان هذا الأسبوع، حيث قصفت معاقل حزب الله في أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

غداة شنّ حليفته الفلسطينية حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فتح حزب الله جبهة “إسناد” وبدأ في استهداف القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية.

وقالت وكالة موديز الجمعة إنه “على المدى الأبعد، نعتقد أن اقتصاد إسرائيل سوف يضعف بشكل أكثر ديمومة بسبب النزاع العسكري مقارنة بالتوقعات السابقة”.

وأشارت إلى أن شدة النزاع بين إسرائيل وحزب الله “تزايدت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية حدوث تصعيد خطير آخر”.

وأضافت موديز أنه “في الوقت نفسه، تراجعت احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

وتابعت الوكالة “لا توجد رؤية واضحة لاستراتيجية خروج من النزاع العسكري من شأنها استعادة مستوى اليقين والأمن الذي يعتمد عليه الاقتصاد والاستثمار التجاري في نهاية المطاف”.

بيس/ح س/سام