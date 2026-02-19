مودي في قمة نيودلهي: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون متاحا للجميع

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الخميس في نيودلهي على ضرورة إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع.

وقال مودي متحدثا باللغة الهندية “يجب إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، حتى لا يصبح البشر مجرد بيانات أو مادة خام له”.

وأضاف “علينا إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، وجعله وسيلة للشمول والتمكين، لا سيما لدول الجنوب العالمي”.

وتُعدّ قمة تأثير الذكاء الاصطناعي رابع تجمع دولي سنوي يُعنى بهذا المجال السريع التطور.

وفي العام الماضي، قفزت الهند إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي السنوي لتنافسية الذكاء الاصطناعي، الذي يُجريه باحثون من جامعة ستانفورد.

ولكن على الرغم من الخطط الرامية إلى إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق، والطموحات الكبيرة في مجال الابتكار، يرى الخبراء أنّ أمام الهند طريقا طويلا قبل أن تتمكن من منافسة الولايات المتحدة والصين.

وسلّط مودي الخميس الضوء على إطلاق شركات هندية مؤخرا نماذج للذكاء الاصطناعي، قائلا إن “نموذج الذكاء الاصطناعي الذي ينجح في الهند يُمكن تطبيقه في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف مودي “تؤمن الهند بأن تقنية الذكاء الاصطناعي لن تكون مفيدة إلا إذا تم تبادلها وجعل أنظمتها الأساسية مفتوحة، عندها فقط ستتمكن ملايين العقول الشابة من تطويرها وجعلها أكثر أمانا”.

وتابع “يجب أن نلتزم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العام العالمي”.

ثم انتقل مودي للحديث باللغة الإنكليزية قائلا “ندخل عصرا يتعاون فيه البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الإبداع والعمل والتطور معا”.

