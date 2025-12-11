مودي وترامب بحثا في اتصال هاتفي في ملف التجارة (نيودلهي)

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملفي التجارة والعلاقات الثنائية، في خضم مفاوضات جارية بين ممثلين للبلدين بهدف التوصّل إلى اتفاق تجاري طال انتظاره.

تأتي المكالمة بين مودي وترامب بعد أشهر على انتكاسة جديدة في العلاقات على خلفية فرض سيّد البيت الأبيض في آب/أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على معظم الواردات الهندية، بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي.

وقال مودي إنه أجرى “محادثة ودية جدا وبنّاءة مع الرئيس ترامب”، وذلك بالتزامن مع اختتام نائب الممثل التجاري الأميركي ريك سويتزر زيارة للهند استمرّت يومين.

وجاء في منشور لرئيس الوزراء الهندي على منصة إكس “عرضنا للتقدّم الذي أحرز في علاقاتنا الثنائية وبحثنا في التطورات الإقليمية والدولية”، مشدّدا على أن البلدين “سيواصلان العمل معا من أجل السلام والاستقرار الدوليين”.

وقالت الحكومة الهندية في بيان إن مودي وترامب تباحثا أيضا في “توسيع نطاق التعاون في التقنيات الحيوية والطاقة والدفاع والأمن وغيرها من الأولويات”.

وأضاف البيان أن الرجلين “شدّدا على أهمية الحفاظ على الزخم في الجهود المشتركة لتعزيز التجارة الثنائية”.

وتؤكد إدارة ترامب أن شراء الهند للنفط الخام الروسي المتهاود السعر يموّل فعليا الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتمارس واشنطن ضغوطا على نيودلهي لتيسير الوصول إلى قطاعات هندية رئيسية، لا سيما الزراعة التي تعدّ من الملفات العالقة في المناقشات.

وكانت الهند من أولى الدول التي انخرطت في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، بعدما أعلن ترامب في نيسان/أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين لواشنطن.

لكنها واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى القليلة التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع واشنطن، ما يزيد المخاطر على الوظائف والنمو الاقتصادي والأسواق.

ويعدّ الاقتصاد الهندي الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى في العالم، وقد سجّلت البلاد عجزا في تجارة السلع مع الولايات المتحدة بلغ 45,8 مليار دولار في العام 2024.

وفئات تصدير كبيرة على غرار الهواتف الذكية والأدوية الجنيسة، معفاة من الرسوم التي فرضها ترامب، لكن صناعات كثيرة ليست كذلك، لا سيما تلك التي تتطلب أعدادا كبيرة من العمال.

وتقيم الهند علاقات وثيقة مع روسيا، أكبر مزوّديها بالعتاد العسكري.

واستُقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحفاوة في نيودلهي الأسبوع الماضي، وقد تعهّد الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات رئيسية عدة.

