مودي يتعهّد معاقبة المسؤولين عن عمليات الغش في الامتحانات

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تعهّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس، معاقبة المسؤولين عن عمليات الغش في الامتحانات “بصرامة”، على خلفية الغضب المتزايد لدى الطلاب والشباب الذين يتظاهرون منذ الاثنين في شوارع العاصمة نيودلهي.

وفي أول تصريح له حول الاحتجاجات الجارية، قال مودي عبر اكس “قررنا تسريع الإجراءات القانونية ومعاقبة المتورطين في الغش بشكل صارم”.

وتابع “لا شيء أهم من سلامة شبابنا ومستقبلهم، ومَن يحاول المساس بمستقبلهم سيواجه عواقب وخيمة”.

وأطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا الاثنين بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيودلهي، احتجاجا على عمليات غش يُشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية مطالبين باستقالة وزير التعليم.

وقد أسفر ذلك عن إصابة 180 شخصا ثلثاهم من قوات الأمن، بحسب الشرطة، بينما قال المتظاهرون إن هذا العدد يصل إلى مئات عدة.

ويواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم ليلا ونهارا في ساحة جانتار مانتار في وسط العاصمة الهندية.

وفي أيار/مايو، تسبّبت عملية غشّ بإبطال نتائج امتحان خضع له أكثر من مليوني مرشح لخوض مجال الطبّ. وتسبّب هذا القرار في انتحار عدد ممن تقدموا إلى هذه الامتحانات، بحسب وسائل إعلام.

وهذه أكبر احتجاجات يواجهها مودي منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة عام 2024، وقد دعا إليها “حزب الصراصير”، وهي حركة إلكترونية أسسها طالب هندي في أيار/مايو الماضي.

وانضمت المعارضة منذ الثلاثاء إلى الاحتجاجات، مطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

با/رك/جك