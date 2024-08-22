مودي يدعو إلى “الحوار والدبلوماسية” قبيل توجهه إلى كييف

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دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس في وارسو إلى “الحوار والدبلوماسية” لوضع حد للخلافات، معلناً أنه “لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة”، وذلك قبيل زيارة تاريخية يقوم بها إلى أوكرانيا.

وزيارة أوكرانيا ستكون الأولى على الإطلاق التي يجريها رئيس وزراء للهند، علما بأن آخر زيارة أجراها مسؤول هندي على هذا المستوى لبولندا تعود إلى 45 عاما.

وبولندا حليفة وثيقة لأوكرانيا وجارتها ومحطة مرور رئيسية لعدد كبير من القادة الأجانب في طريقهم إلى كييف.

وقال مودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي دونالد توسك إنّ “الهند على قناعة تامة بأنه لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة”.

وأضاف “ندعم الحوار والدبلوماسية لاستعادة السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن، ولهذا فإن الهند مستعدة لتقديم كل المساهمات الممكنة مع الدول الصديقة لها”.

ومن جانبه، رحّب رئيس الحكومة البولندية برغبة مودي في أن يلتزم شخصيا التوصل إلى “نهاية سلمية وعادلة وسريعة للحرب”.

وأضاف “كلانا مقتنع بأن الهند يمكنها أن تلعب دورا مهما جدا وإيجابيا في هذا المجال، ومن هنا تأتي أهمية هذه التصريحات، خصوصا وأن رئيس الوزراء سيتوجه إلى كييف في غضون اثنتي عشرة ساعة تقريبًا”، في زيارة “يمكن أن تأخذ طابعا تاريخيا”.

وشدّد توسك على أنّ “التاريخ علّم دولنا أهمية احترام القواعد والحدود ووحدة الأراضي”.

– “شراكة استراتيجية” –

وذكّر أنّ بولندا والهند، من خلال زيارة مودي، رفعتا علاقاتهما إلى “مرتبة الشراكة الاستراتيجية”.

وأكّد توسك أنّ “الأمر ليس مجرد كلام بل يظهر تصميمنا ورغبتنا في العمل معا في العديد من المجالات”.

وأعلن الزعيمان تكثيف المبادلات والتعاون، خصوصا في المجال العسكري والزراعي والطاقة الخضراء.

وقبل توجهه إلى كييف وضع مودي إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للجندي المجهول في وسط وارسو الخميس، ثم التقى بالرئيس البولندي أندريه دودا وبحث معه في “تعزيز العلاقات التجارية والثقافية الثنائية”.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة الهندية أيضا بممثلين عن مجتمع الأعمال البولندي.

وبعيد وصوله إلى بولندا الأربعاء، زار مودي نصبا تذكاريا لمهاراج هندي حمى أطفالا بولنديين إبان الحرب العالمية الثانية.

وعقد اجتماعا مساء الأربعاء مع ممثلين عن الجالية الهندية في بولندا.

– في كييف الجمعة –

وفي كييف سيجري مودي محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسيناقش معه “آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر في أوكرانيا”، وكذلك “تعميق الصداقة بين” الهند وأوكرانيا”.

وكان رئيس الوزراء الهندي أثار غضب الرئيس الأوكراني بسبب زيارة إلى موسكو في مطلع تموز/يوليو، بعد ساعات على قصف روسي استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا وتسبّب بمقتل عشرات الأشخاص وألحق أضرارا جسيمة بمستشفى للأطفال في كييف. وقد التُقطت صورة لمودي معانقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر إقامته الريفي، ما دانته كييف.

وسعى مودي للتوفيق بين العلاقات الودية التي تقيمها الهند تاريخيا مع روسيا والعمل على إقامة شراكات أمنية وثيقة مع بلدان غربية في مواجهة الصين، خصم بلاده الإقليمي.

وتجنّبت حكومته إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا صراحة في شباط/فبراير 2022، واستعاضت عن ذلك بحض الطرفين على حل خلافاتهما عبر الحوار.

وتتحاشى الهند إدانة روسيا صراحة، وقد امتنعت عن التصويت على قرارات دولية تستهدف الكرملين.

بور/س ح-ليل/بم