مودي يرعى اتفاقا في مجال أشباه الموصلات في هولندا

أبرم عملاق التكنولوجيا الهولندي “ايه اس ام ال” اتفاقا مع مجموعة “تاتا إلكترونيكس” بهدف إنشاء مصنع لأشباه الموصلات في الهند، السبت برعاية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته هولندا.

وقالت “ايه اس ام ال” التي تصمّم آلات متطوّرة لصنع أشباه الموصلات إن من شأن هذه الصفقة أن “تتيح إنشاء وتوسع” مصنع دوليرا في ولاية غوجارات مسقط مودي في غرب الهند.

وستزوّد المجموعة الهولندية المصنع بأدواتها المتقدّمة للطباعة الحجرية التي تتيح إنتاجا سريعا وكبيرا للرقائق الشديدة التطوّر، المستخدمة على نطاق واسع من السيّارات إلى الهواتف المحمولة.

وتأتي هذه الصفقة في سياق اتفاق شراكة اقتصادية بين الهند وهولندا بناء على اتفاق التجارة الحرّة بين الهند والاتحاد الأوروبي الذي وصفه مودي بـ”أمّ الصفقات”.

وأشارت “ايه اس ام ال” التي تعدّ أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا من حيث قيمتها في السوق إلى “فرص كثيرة تثير الاهتمام” في قطاع أشباه الموصلات في الهند.

ومن المرتقب أن يصنع معمل “تاتا إلكترونيكس” مع استثمارات مقدّرة بحوالى 11 مليار دولار رقائق أشباه الموصلات لقطاع الذكاء الاصطناعي، فضلا عن قطاع السيّارات وميادين أخرى.

وترى نيودلهي في الاتحاد الأوروبي مصدرا مهمّا للتكنولوجيا والاستثمارات اللازمة لتوسيع بناها التحتية بسرعة واستحداث ملايين الوظائف.

أما الاتحاد الأوروبي، فينظر إلى الهند، الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم والاقتصاد السريع النموّ، باعتبارها سوقا أساسية.

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها مودي لهولندا منذ 2017، في ظلّ سعي البلدين إلى تعزيز المبادلات التجارية بينهما والتي بلغت 27,8 مليار دولار العام الماضي.

