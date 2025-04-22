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مودي يزرو السعودية في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية

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يصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء في ثالث زيارة له كرئيس وزراء للمملكة الخليجية الغنية بالنفط.

تأتي هذه الزيارة غداة إجراء مودي محادثات رفيعة المستوى مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في الهند، حيث تسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن وتجنب فرض رسوم جمركية عقابية.

وأعلن مكتب مودي في بيان “تقدر الهند بشدة علاقاتها الطويلة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية التي اكتسبت عمقا استراتيجيا وزخما في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “لقد طورنا معا شراكة جوهرية ومفيدة للطرفين”.

تُعدّ السعودية موردا رئيسيا للنفط إلى الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، منذ سنوات.

يعتمد اقتصاد الهند سريع النمو بشكل كبير على واردات النفط، حيث تُصنّف السعودية ثالث أكبر مورد لها وفقا لوزارة الخارجية الهندية.

تستضيف المملكة الخليجية أكثر من مليوني مواطن هندي، لطالما لعبوا دورا محوريا في سوق العمل، حيث ساهموا في بناء العديد من المشاريع الضخمة في البلاد، مع إرسال مليارات الدولارات من التحويلات المالية إلى بلادهم سنويا.

وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، من المقرر أن يلتقي مودي بأفراد من الجالية الهندية، حسب ما أفاد مكتبه.

وعزز كل من مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، علاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.

وأعلن ترامب عن زيارة إلى السعودية الشهر المقبل، ستكون أول رحلة خارجية له في ولايته الثانية.

دس/هت/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية