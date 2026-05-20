مودي يزور الكولوسيوم برفقة ميلوني ويلتقطا صور سيلفي

زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الكولوسيوم والتقطا صور سيلفي وأعجبا بإطلالة روما الخلابة قبيل محادثات تتناول التجارة في روما الأربعاء.

وفي مقطع فيديو نُشر على إكس شكرت ميلوني مودي على إحضاره علبة من حلوى “ميلودي” خلال زيارته، وظهر الاثنان يضحكان على الهدية التي تحمل مقطعين من اسميهما.

وبعد جولة أوروبية وصل مودي إلى روما الثلاثاء في أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى إيطاليا منذ 26 عاما.

وكان مودي قد زار إيطاليا سابقا لحضور قمة مجموعة العشرين عام 2021 وقمة مجموعة السبع عام 2024.

وفي افتتاحية مشتركة نُشرت في صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، صرّح مودي وميلوني برغبتهما في “تحقيق هدف 20 مليار يورو (23 مليار دولار) من التجارة بين إيطاليا والهند بحلول عام 2029، بل وتجاوزه”.

وأشارا إلى أن القطاعات ذات الاهتمام الخاص تشمل الدفاع والطيران وقطع غيار السيارات والتقنيات النظيفة والمنسوجات.

وقالا “نسعى لبناء شراكة قوية تجمع بين التصميم الإيطالي المتميز والتصنيع الراقي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة ذات المستوى العالمي… والنمو الاقتصادي السريع للهند ومواهبها الهندسية وحجم عملياتها وبيئتها الابتكارية وريادة الأعمال”.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والهند 14.25 مليار يورو العام الماضي، وفقا للسفارة الهندية في إيطاليا. ويعقد الزعيمان الأربعاء محادثات ثنائية في فيلا بامفيلي، وهي فيلا تعود للقرن السابع عشر تقع غرب مركز المدينة.

وقال مودي على إكس أنه سيزور أيًا مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما، “مؤكدا بذلك التزام الهند بالتعددية والأمن الغذائي العالمي”.

