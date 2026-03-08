The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

موسكو: وزيرا خارجية روسيا والإمارات يطالبان بوقف الهجمات على إيران ودول الخليج

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 مارس آذار (رويترز) – دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد إلى وقف جميع الهجمات على كل من إيران ودول الخليج، وقالا إن هناك حاجة إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لضمان أمن مستدام في المنطقة.

وقالت الوزارة في إشارة إلى الاتصال الهاتفي بين لافروف والشيخ عبد الله “جرى التركيز على ضرورة وقف الهجمات التي تؤدي إلى سقوط خسائر بشرية بين السكان المدنيين وتتسبب في أضرار بالبنية التحتية المدنية، سواء في الدول العربية في … الخليج أو في إيران”.

وحافظت الإمارات على علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا خلال الحرب المستمرة بينهما منذ أربعة أعوام، ولعبت أيضا دور الوسيط في إجراء محادثات وترتيب عمليات تبادل أسرى الحرب.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية