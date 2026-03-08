موسكو: وزيرا خارجية روسيا والإمارات يطالبان بوقف الهجمات على إيران ودول الخليج

8 مارس آذار (رويترز) – دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد إلى وقف جميع الهجمات على كل من إيران ودول الخليج، وقالا إن هناك حاجة إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لضمان أمن مستدام في المنطقة.

وقالت الوزارة في إشارة إلى الاتصال الهاتفي بين لافروف والشيخ عبد الله “جرى التركيز على ضرورة وقف الهجمات التي تؤدي إلى سقوط خسائر بشرية بين السكان المدنيين وتتسبب في أضرار بالبنية التحتية المدنية، سواء في الدول العربية في … الخليج أو في إيران”.

وحافظت الإمارات على علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا خلال الحرب المستمرة بينهما منذ أربعة أعوام، ولعبت أيضا دور الوسيط في إجراء محادثات وترتيب عمليات تبادل أسرى الحرب.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)