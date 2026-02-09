موسكو تتهم واشنطن بفرض تدابير “خانقة” على كوبا مع تفاقم أزمة الطاقة

afp_tickers

3دقائق

اتهم الكرملين الولايات المتحدة الاثنين بفرض “إجراءات خانقة” على كوبا، الحليف التقليدي لروسيا، عقب إعلان هافانا تعليق إمدادات الكيروسين لشهر بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن توقف إمدادات النفط من فنزويلا بضغط من واشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين بينهم مراسلو وكالة فرانس برس إن “الوضع حرج للغاية في كوبا. الإجراءات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة تُسبب صعوبات جمة للبلاد”.

وأضاف “نناقش حلولا ممكنة مع أصدقائنا الكوبيين، على الأقل لتقديم أي مساعدة ممكنة”.

تعاني كوبا من تداعيات وقف شحنات النفط من كراكاس بأمر من الولايات المتحدة، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشهر الماضي.

وأعلنت الحكومة الكوبية الجمعة عن إجراءات طارئة لمعالجة أزمة الطاقة تشمل تطبيق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع للشركات المملوكة للدولة، وتقنين بيع الوقود.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسمح لبلاده بفرض رسوم جمركية على الدول التي تُصدّر النفط إلى هافانا.

ودعا ترامب المكسيك التي تُزوّد كوبا بالنفط منذ عام 2023، إلى التوقف عن ذلك تحت طائلة فرض رسوم جمركية أميركية.

يهدد نقص الوقود بإغراق كوبا في ظلام دامس، فيما تُكافح محطات توليد الكهرباء لتوفير الطاقة.

ووجهت روسيا في الأسابيع الماضية انتقادات لاذعة ضد سياسة الولايات المتحدة بشأن كوبا، ووصفتها بأنها “غير مقبولة”، محذرة من أزمة إنسانية.

وأعلن مسؤول في شركة طيران أوروبية الأحد أن كوبا أبلغت شركات الطيران بتعليق إمدادات وقود الطائرات لشهر.

وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بالحكومة الكوبية الشيوعية أو إضعافها.

وتتهم هافانا ترامب بالسعي إلى “خنق” اقتصاد الجزيرة، وسط تفاقم أزمة الكهرباء ونقص الوقود، وهما مشكلتان مستفحلتان في الجزيرة منذ سنوات.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، ولكن ليس تحت أي ضغط.

بور/جك/ص ك