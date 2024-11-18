موسكو تحذر من التصعيد في أوكرانيا وتضرب أوديسا

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اتهم الكرملين الاثنين الرئيس الأميركي جو بايدن بتصعيد الحرب في أوكرانيا متوعّدا برد “مناسب” في حال أطلقت صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، في حين تتعرض أوكرانيا لضربات مكثفة ودامية، وتراكم الخسائر في ساحة المعركة.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “استخدام كييف صواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أراضينا سيمثل مشاركة مباشرة للولايات المتحدة ووكلائها في الأعمال العدائية ضد روسيا، فضلا عن تغيير جذري في جوهر النزاع وطبيعته”. وأضافت “سيكون رد روسيا في مثل هذه الحالة مناسبا وملموسا”.

وأعلنت كييف الاثنين مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح 43 آخرين، جراء هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب البلاد، بعدما كثفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا في نهاية الأسبوع مستهدفة مدنا وبنى تحتية للطاقة بهجمات صاروخية ومسيّرات.

سعت أوكرانيا منذ أشهر للحصول على إذن من واشنطن يتيح لها استخدام نظام “أتاكمس” الصاروخي التكتيكي الأميركي لضرب منشآت عسكرية في روسيا لاسيما مطارات تقلع منها قاذفاتها.

وتؤكد أوكرانيا أنها تهدف من خلال هذه الصواريخ إلى وقف القصف الجوي الروسي الذي هدم مناطق وبلدات بأكملها قرب خط الجبهة ودمر منشآت للطاقة في كل أنحاء البلاد.

وأكد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الأحد طالبا عدم الكشف عن هويته أن واشنطن أجازت لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى سلمتها إياها، نحو عمق الأراضي الروسية، وذلك قبل أسابيع فقط من تسليم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي ينتقد بشدة مساعدات بلاده لأوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين أن سماح بايدن لكييف باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية من شأنه أن “يصب الزيت على النار” في النزاع في أوكرانيا، ويؤدي إلى “إثارة مزيد من التوترات”.

وحذر بيسكوف من أن هذا الإذن، في حال أكدته واشنطن رسميا، سيؤدي إلى “وضع جديد تماما في ما يتعلق بضلوع الولايات المتحدة في هذا النزاع”.

في ريو دي جانيرو حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، دعا بايدن قادة التكتل إلى ابداء “دعم قوي لسيادة” أوكرانيا، دون ذكر الصواريخ البعيدة المدى.

– خطوة متأخرة –

وأكد مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة لم تجز لأوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها إلا بعدما نشرت روسيا آلاف الجنود الكوريين الشماليين لدعمها في الحرب. لكنه اعتبر أن الخطوة الأميركية أتت متأخرة إذ تواجه أوكرانيا صعوبات على الجبهة منذ أكثر من عام.

وقال “من الواضح أن الكتيبة الكورية الشمالية حقيقة جعلت عدم منح هذا الاذن… غريبا تماما، لكن القرار كان ضروريا قبل عام”.

ورفض التنبؤ بتأثير هذه الخطوة على ساحة المعركة قائلا “سنرى عما ستُسفر”.

ولم يشأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التعليق على الخطوة ردا على أسئلة وجّهها إليه صحافيون خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، واكتفى بالقول “لن أخوض في التفاصيل العملانية، لأن ذلك لن يخدم إلا (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.

أما المستشار الألماني أولاف شولتس المشارك هو أيضا في القمة، فقال إن ألمانيا ستزود أوكرانيا أربعة آلاف مسيرة يتم توجييها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مجددا التأكيد على أن بلاده لن تزود كييف صواريخ توروس البعيدة المدى.

من جهة أخرى، حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإثنين من أن إمداد روسيا بمسيّرات صينية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، في حال تأكد، ستكون له “عواقب” من جهة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عقوبات فُرضت على إيران للسبب نفسه.

وميدانيا، في شرق أوكرانيا، شكك جنود أوكرانيون بقدرة هذا القرار على إحداث فرق، بينما يخسرون أراض يوميا تقريبا.

وقال أحد الجنود الذي يخدم في منطقة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي رئيسي في شرق أوكرانيا يتقدم نحوه الروس، لوكالة فرانس برس، إن القرار الأميركي “ربما جاء متأخرا جدا”.

وأعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية جديدة هي نوفوليكسييفكا على بعد حوالي 15 كيلومترا جنوب مدينة بوكروفسك التي زارها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.

وقال زيلينسكي على تلغرام “بوكروفسك. زرت موقع اللواء 25 المجوقل (…) الذي يدافع عن المدينة”.

وأضاف “إنها منطقة متوترة. وبفضل قوة الجنود لم يتم احتلال الشرق بالكامل من قبل روسيا”.

إلى ذلك، أفادت وسائل اعلام، بأن الاذن الأميركي لكييف باستخدام الصواريخ البعيدة المدى قد يقتصر على استهداف منطقة كورسك الروسية التي يسيطر الجيش الأوكراني على جزء منها وحيث تم نشر جنود كوريين شماليين لدعم القوات الروسية.

وتعد إدارة جو بايدن الداعم الرئيسي لأوكرانيا في مقاومة القوات الروسية منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

– عشرة قتلى في أوديسا –

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها أن يتراجع الدعم الأميركي لكييف مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأن يفرض عليها الرئيس المنتخب اتفاقا يتضمن تقديم تنازلات لروسيا.

من جهته يصر الرئيس الروسي الذي تتقدم قواته في نقاط عديدة ميدانيا، على تنازل كييف عن أراض، مشددا على أن أي مفاوضات لإنهاء القتال يجب أن تستند إلى “الواقع الجديد على الأرض”.

وقبيل موعد الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، كثّفت روسيا ضرباتها القاتلة على المناطق المدنية في أوكرانيا، في اجراء يرى أوكرانيون أنه يهدف إلى تدمير معنوياتهم بعدما أنهكتهم الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات تقريبا، وحضهم على التفاوض.

وأظهرت صور أولية التقطها شهود ونشرتها قنوات إخبارية على تطبيق تلغرام الاثنين جثثا على الأرض ومركبات مشتعلة ومبنى يلفه الدخان والغبار، جراء الهجوم الروسي على مدينة أوديسا الساحلية البعيدة عن خط الجبهة والذي خلّف 10 قتلى و43 جريحا، بحسب السلطات المحلية.

وقال زيلينسكي على “تلغرام” إن “هذه الضربات تظهر أمرا واحدا فقط… وهو أن روسيا لا تهتم سوى بالحرب”.

وقتل 11 شخصا، بينهم طفلان جراء قصف مساء الأحد على منطقة سكنية في مدينة سومي في شمال شرق البلاد.

في موازاة ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإثنين أنها عثرت على غاز مسيل للدموع لمكافحة الشغب من النوع المحظور في عينات أخذت من قنبلة ومن أرضية حصلت عليها من أوكرانيا.

إلى ذلك تعرضت أوكرانيا لهجمات روسية كثيفة على منشآت للطاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ألحقت بها أضرارا كبيرة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة الاثنين، للمرة الأولى منذ أشهر.

بور-انت/س ح-ود/ص ك