موسكو تدعو إلى وقف فوري للضربات على إيران

28 فبراير شباط (رويترز) – ناشدت روسيا اليوم السبت الوقف الفوري للضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، قائلة إن الوضع يجب أن “يعاد إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن على المجتمع الدولي تقديم تقييم موضوعي سريع لما وصفتها بالأفعال غير المسؤولة التي تهدد بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت موسكو أنها لا تزال على أهبة الاستعداد، كما كان الحال في السابق، للمساعدة في الجهود المبذولة لإيجاد حلول سلمية تستند إلى القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

