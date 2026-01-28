The Swiss voice in the world since 1935
موسكو تعلن إفراج الولايات المتحدة عن روسيين من طاقم ناقلة النفط المصادرة في الأطلسي

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن عاملين روسيين اثنين من طاقم ناقلة النفط التي صادرتها الولايات المتحدة هذا الشهر في شمال الأطلسي أُفرج عنهما وهما في طريقهما إلى روسيا.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها “أُفرج عن بحّارين روسيين وهما في طريقهما إلى روسيا”.

وكانت موسكو قد قالت الأسبوع الماضي إنها ما زالت تنتظر الإفراج عن هذين البحارين كما تعهّدت واشنطن.

في 7 كانون الثاني/يناير، أعترضت السلطات الأميركية السفينة قائلة إنها تنتمي إلى “الأسطول الشبح” الروسي المستخدم لنقل النفط الروسي والالتفاف على العقوبات.

وتقول روسيا إن الناقلة حصلت في 24 كانون الأول/ديسمبر على رخصة مؤقتة للإبحار تحت علم روسيا.

وبعد يومين من مصادرة السفينة، قالت روسيا إن واشنطن وافقت على طلبها تحرير مواطنين روسيين من بين أفراد الطاقم.

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن نيّتها ملاحقة طاقم الناقلة.

واتّهمت روسيا الولايات المتحدة بتأجيج “التوتّرات العسكرية والسياسية” وأعربت عن قلقها من “ميول واشنطن إلى إثارة أزمات دولية خطرة”.

بور/م ن/خلص

