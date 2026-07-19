موسكو تقصف كييف بوابل من الصواريخ البالستية غداة هجمات أوكرانية دامية

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أطلقت روسيا نحو عشرين صاروخا بالستيا على كييف ليل السبت الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، في إطار تصعيد للضربات الجوية يحصد عددا متزايدا من الضحايا المدنيين لدى طرفي النزاع.

تسلّط الضربات الأخيرة الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه أوكرانيا في العام الخامس للحرب، إذ تتعرض لهجمات صاروخية روسية تزداد شدة، بالتزامن مع اضطراب في المشهد السياسي الداخلي أثاره تغيير حكومي شمل وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية واسعة.

صباحا، رصد مراسلو وكالة فرانس برس في كييف مباني سكنية محترقة ونوافذ محطّمة جراء الانفجارات، وسيارات مدمّرة ومنقلبة.

وتحدّثت آنا زاغورودنيا المقيمة في كييف والبالغة 47 عاما، لفرانس برس عن “صواريخ متتالية وانفجارات شديدة القوة”، واصفة الأمر بأنه “مروّع”.

وأضافت “ظننت أن الحياة أوشكت على الانتهاء”.

في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “روسيا شنّت ليلا أحد أعنف هجماتها الصاروخية على كييف”، مشيرا إلى إطلاق الروس أكثر من 40 صاروخا، بينها 25 صاروخا بالستيا.

وأشار زيلينسكي إلى سقوط قتيل و16 جريحا في الهجوم الذي قالت الشرطة إنه استهدف ست مناطق في العاصمة.

في مناطق أخرى من أوكرانيا، قُتل أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في مستودع للبريد في مدينة خاركيف في الشرق، جراء ضربات روسية نُفذت عصر الأحد، وفق الحاكم العسكري للمنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وفي مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، قُتل فتى وأصيب 12 شخصا، بينهم طفل يبلغ عامين، إثر هجوم روسي استهدف مدينة ملاه، وفقا لحاكم المنطقة أوليغ كيبر.

وتنفي روسيا استهداف مدنيين، وقد قالت إنها قصفت منشآت عسكرية ومراكز لوجستية في كييف، إضافة إلى بنى تحتية للموانئ تستخدمها القوات الأوكرانية في أوديسا.

جاء ذلك غداة هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مستودعات في منطقتي موسكو وتامبوف تابعة لمنصة التجارة الإلكترونية العملاقة “ويلدبيريز”، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واندلاع حرائق كبيرة.

وتحدث زيلينسكي في منشور على إكس عن “إصابة منشأتين لوجستيتين كبيرتين في موسكو وتامبوف، على بعد أكثر من 500 و700 كيلومتر عن الجبهة”، قائلا إن المركزين يستخدمان “لتوفير مكوّنات مشمولة بعقوبات تستعمل لإنتاج مسيّرات ومعدّات ملاحة”.

– دعم للقيادة العسكرية –

في خضم احتدام الحرب، تجمّع الآلاف في مدن كبرى بأنحاء أوكرانيا لليوم الثالث تواليا السبت احتجاجا على استقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف.

ودعا متظاهرون إلى استقالة قائد الجيش أولكسندر سيرسكي الذي أفادت تقارير بأنه طالب بتنحية فيدوروف عقب خلاف بينهما بشأن كيفية التصدي للغزو الروسي.

في أعقاب الاحتجاجات، أعلن جنرالان أوكرانيان بارزان يتوليان قيادة القوات البحرية وقوات الهجوم الجوي دعمهما لسيرسكي، ودعيا إلى وحدة الصف مؤكدين أن الانقسامات تصب في مصلحة العدو.

وندّد قائد قوات الهجوم الجوي أوليغ أبوستول بما اعتبرها “أحكام قاطعة يطلقها أشخاص لم يصدروا يوما أوامر قتالية، ولم يتحملوا يوما المسؤولية عن حياة العسكريين وصحتهم”، في إشارة إلى انتقادات وجّهها فيدوروف لسيرسكي.

بدوره قال قائد القوات البحرية أوليكسي نييجبابا إن “التشكيك في القوات المسلّحة الأوكرانية في زمن الحرب أمر غير مقبول. وربما تكون القوات المسلّحة المؤسسة الوحيدة التي ما زالت صامدة بثبات”.

فيدوروف البالغ 35 عاما والذي لم يسبق أن أدى الخدمة في الجيش، كان قد اتّهم الجنرال سيرسكي البالغ 60 عاما والمولود في روسيا، بزرع الشقاق في البلاد.

كما وجّه انتقادات إلى ما وصفه ببطء الإجراءات البيروقراطية وانعدام المرونة، مشكّكا في قدرة أوكرانيا على إلحاق الهزيمة بروسيا في ظل قيادة سيرسكي للجيش.

– “الأولوية القصوى” –

منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط جراء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران، تعاني أوكرانيا من نقص في ذخيرة أنظمة “باتريوت” الأميركية للدفاع الجوي التي تُعدّ أساسية للتصدي للصواريخ البالستية.

وتسعى روسيا لاستغلال هذا النقص، وقد كثّفت في الأسابيع الأخيرة ضرباتها الجوية على كييف.

تستخدم روسيا في ضرباتها الصواريخ البالستية السريعة والتي يصعب اعتراضها، وذلك بمعدل مرة واحدة تقريبا في الأسبوع.

وقال زيلينسكي إن “توفير الحماية من الصواريخ البالستية يمثل أولويتنا القصوى والدائمة في الوقت الراهن. فنحن بحاجة يوميا إلى صواريخ اعتراضية”.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت ليل السبت-الأحد 17 من أصل 25 صاروخا بالستيا أطلقتها روسيا، وهي نسبة توحي بتحسن في وضعية الدفاعات الجوية الأوكرانية.

في روسيا، قال حاكم منطقة كورسك ألكسندر خينشتاين في منشور على منصة تلغرام إن ضربة أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد في المنطقة الواقعة قرب الحدود الأوكرانية.

إلى ذلك، استهدفت دفعة من الطائرات المسيّرة محطة تابعة لكونسورتيوم خط أنابيب قزوين، تقع على مقربة من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وتمتلك شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان حصصا في الكونسورتيوم.

وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من هجماتها على الأراضي الروسية، في رد على القصف الروسي لمناطقها.

فف-روك/سام-ود/ح س