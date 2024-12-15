موسكو تقول إنها أجلت دبلوماسيين من روسيا وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية من سوريا

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن طائرة تابعة للقوات الجوية أقلعت من قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها بعض الدبلوماسيين من روسيا وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية.

وذكرت إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية على قناة الرسائل الخاصة بها على تطبيق تيليجرام أن “عمل السفارة الروسية في دمشق مستمر”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة خارجية روسيا البيضاء قولها إنه تم إجلاء جميع دبلوماسيي روسيا البيضاء من سوريا.