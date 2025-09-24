موسكو وطهران توقعان اتفاقا لبناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران

reuters_tickers

2دقائق

موسكو (رويترز) – أعلنت شركة روساتوم الروسية الحكومية أن روسيا وإيران وقعتا يوم الأربعاء مذكرة تفاهم لبناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران.

ووقع الاتفاق رئيس روساتوم أليكسي ليخاتشوف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي خلال اجتماع في موسكو.

ووصفت روساتوم الاتفاق بأنه “مشروع استراتيجي”.

وقال إسلامي، ويشغل أيضا منصب نائب الرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية إيرانية هذا الأسبوع إن الخطة تتضمن بناء ثماني محطات طاقة نووية في إطار سعي طهران للوصول إلى قدرة إنتاجية للطاقة النووية تبلغ 20 جيجاوات بحلول عام 2040.

وتواجه إيران أزمة نقص الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، ولا تمتلك سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية بنتها روسيا وتبلغ قدرتها نحو جيجاوات.

وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران، ونددت بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية هذا العام والتي نُفذت بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.

وتنفي إيران أي سعي لها لامتلاك سلاح نووي.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)