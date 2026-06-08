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موسم كرنفال سباقات دبي للخيول ينطلق في تشرين الثاني/نوفمبر

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل انطلاق موسم كرنفال سباقات دبي 2026-2027 في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب إقامة النسخة الـ31 من كأس دبي العالمية في 27 آذار/مارس 2027، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

ويقام الكرنفال بين السادس من تشرين الثاني/نوفمبر و12 آذار/مارس 2027، قبل إقامة كأس دبي، وهي من الأبرز على أجندة سباقات الخيل العالمية.

ويتضمن الموسم الجديد 17 أمسية سباق في مضمار ميدان، مع استمرار فتح جميع أشواط الكرنفال أمام المشاركات الدولية.

وشهد الموسم الماضي مشاركة 47 مدربا دوليا يمثلون 10 دول ومناطق مختلفة، فيما بلغ عدد الخيول القادمة من خارج الدولة 130، بما يزيد على 20 في المئة من إجمالي المشاركات خلال الموسم، بحسب الوكالة الرسمية.

هت/كام

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