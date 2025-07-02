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موظفان بمطار في مقديشو: تحطم هليكوبتر عسكرية بالمطار

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مقديشو (رويترز) – قال مصدران في مطار بالعاصمة الصومالية مقديشو لرويترز إن هليكوبتر عسكرية تحطمت في المطار يوم الثلاثاء واشتعلت فيها النيران.

وقال أحدهما وهو موظف بالمطار لرويترز “سمعنا دوي الانفجار ورأينا دخانا وألسنة لهب من الهليكوبتر. الدخان غطاها بالكامل. ولا نعرف ما إذا كانت تهبط أم تقلع”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الهليكوبتر تابعة للولايات المتحدة أم لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار المعروفة باسم “أوصوم”.

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