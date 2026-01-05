موظفون بمستشفى: مقتل رجل وفتاة في غارة إسرائيلية على غزة

القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤولون في مجمع ناصر الطبي إن إسرائيل قتلت فلسطينيين اثنين على الأقل، منهما فتاة، وأصابت أربعة آخرين بينهم أطفال في غارة جوية على خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي شنها في منطقة تسيطر عليها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استهدفت مسلحا من الحركة كان يخطط لمهاجمة القوات الإسرائيلية في جنوب القطاع.

وتشن إسرائيل غارات جوية متكررة على غزة منذ دخول اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول وأوقف القتال إلى حد كبير. وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى تدمير البنية التحتية للمسلحين أو منع الهجمات.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 422 فلسطينيا قتلوا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقتل مسلحو غزة ثلاثة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على 53 بالمئة من غزة. ووافقت حماس على إطلاق سراح الرهائن الأحياء وتسليم الرفات مقابل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل.

ويعود آخر رفات لم يُسلّم بعد إلى شرطي إسرائيلي قتل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو اليوم الذي شن فيه مسلحون من غزة هجوما على إسرائيل التي تقول إنهم قتلوا 1200 شخص واحتجزوا نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 71000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين. وتحولت مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض، إذ يعيش أغلب السكان الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة في مساكن بدائية أو مبان مدمرة في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية.

وقالت السلطات في غزة إن أبا وابنه لقيا حتفهما في غزة في وقت سابق اليوم جراء انهيار منزلهما الذي تضرر في غارة إسرائيلية سابقة.

(تغطية صحفية نضال المغربي وألكسندر كورنويل – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)