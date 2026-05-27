The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

موظفو سامسونغ يوافقون على اتفاق يمنحهم مكافآت ضخمة لتفادي إضراب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وافق أعضاء نقابة عمال شركة سامسونغ إلكترونيكس الأربعاء على اتفاق مع الإدارة يضمن لهم مكافآت سنوية ضخمة، وذلك بعد التهديد بإضراب واسع في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي عالميا والذي يُسهم في ارتفاع أرباح شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية. 

ويعني هذا أن حوالى 78 ألف موظف من أصل 125 ألف عامل محلي في الشركة مؤهلون للحصول على مكافأة تُقدر بنحو 370 ألف دولار هذا العام، استنادا إلى تقديرات السوق للأرباح التشغيلية السنوية. 

وأفادت أكبر نقابة عمالية في سامسونغ في بيان بأن أكثر من 73% من أعضائها أيدوا الاتفاق في تصويت إلكتروني استمر ستة أيام. 

تم التوصل إلى الاتفاق في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي لتفادي إضراب كان سيستمر 18 يوما، ما أثار مخاوف بشأن تأثيره على اقتصاد كوريا الجنوبية.

وساهم الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة الضرورية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز أرباح سامسونغ بشكل كبير.

وأعلنت الشركة في نيسان/أبريل عن ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة تقارب 750% على أساس سنوي، بينما تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار للمرة الأولى هذا الشهر. 

وبموجب اتفاقية النقابة الممتدة لعشر سنوات – والمرتبطة بأهداف أداء طموحة – ستبلغ المكافآت السنوية لموظفي قسم أشباه الموصلات 10,5% من أرباحهم التشغيلية. 

وسيتم دفع هذه المكافآت على شكل أسهم، بالإضافة إلى 1,5% نقدا.

سجه/غد/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية