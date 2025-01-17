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موظف في (سي.آي.إيه) يقر بتسريبه وثائق عن خطط إسرائيلية لضرب إيران

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من سارة لينش

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة العدل الأمريكية إن موظفا بوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) متهما بتسريب وثائق سرية عن خطط إسرائيلية لضرب إيران أقر يوم الجمعة بالذنب في اتهامات جنائية بأنه احتفظ عمدا بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها.

وفي إقراره بالذنب، أقر آصف وليام رحمن الذي عمل في (سي.آي.إيه) منذ 2016، أنه قام دون سند من القانون بتنزيل معلومات سرية طبعها وتوزيعها مرات عدة، منها بضع في 2024.

وجاء في ملفات من المحكمة متعلقة بالقضية أنه في ربيع 2024، طبع رحمن خمس وثائق مصنفة على أنها سرية وشديدة السرية من جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل وأخذها إلى المنزل. ثم نسخها وعدلها وشاركها مع أشخاص لا يحق لهم قانونا تلقيها. ولإخفاء سلوكه، حذف رحمن نشاطه من أجهزته الإلكترونية، وأعاد السجلات إلى العمل ومزقها.

وفي المرة الثانية، في خريف 2024، ذكرت ملفات المحكمة أنه طبع10 وثائق أخرى مصنفة على أنها شديدة السرية، وأخذها إلى منزله وشاركها مع آخرين.

وجاء في ملفات المحكمة أنه في 17 أكتوبر تشرين الأول 2024، طبع رحمن وثيقتين أخريين تتعلقان بخطط حليف للولايات المتحدة لضرب خصم أجنبي.

وظهرت تلك الوثائق التي تتضمن خططا إسرائيلية لضرب إيران، على الإنترنت في وقت لاحق بعد أن نشرها حساب مؤيد لإيران على تطبيق تيليجرام يسمى “ميدل إيست سبكتيتور”.

وقُدمت هذه القضية إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من فرجينيا.

وجاء في ملفات المحكمة أن رحمن يبلغ من 34 عاما وهو من فيينا بولاية فرجينيا وألقي القبض عليه في كمبوديا. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 15 مايو أيار.

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