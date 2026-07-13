موظّفو “هيونداي موتور” يبدأون إضرابا لمدة ثلاثة أيام

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بدأ اتّحاد عمّال شركة “هيونداي موتور” إضرابا جزئيا مدّته ثلاثة أيام الاثنين بعد انهيار مفاوضات على الأجور مع الإدارة استمرت مدة طويلة.

وسيُضرب العاملون في أكبر شركة في كوريا الجنوبية لصناعة السيارات لمدة أربع ساعات يوميا حتى الأربعاء في إطار مطالبتهم برفع المكافآت والأجور وسن التقاعد.

يأتي التحرّك في ظل المخاوف حيال أمن الوظائف بينما يحدث الذكاء الاصطناعي تحوّلا في القطاع.

تجري النقابة محادثات مع الإدارة منذ أيار/مايو لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق فيما انهارت خامس جولة مفاوضات في الثامن من تموز/يوليو.

وقال مسؤول نقابي لوكالة فرانس برس “سنوقف خطوط الإنتاج لمدة أربع ساعات يوميا مع توقّف دوامات النهار والليل لساعتين من الاثنين حتى الأربعاء”.

سينضم كذلك العاملون في قسمي المبيعات والصيانة وفي مركز ناميانغ للبحث والتطوير إلى التحرّك بحسب ظروفهم، وفق ما أفادت النقابة.

ويتوقع بأن تخسر الشركة 200 مليار وون (132 مليون دولار) بسبب الإضراب، وفق صحيفة “مايل بيزنس” (Maeil Business Newspaper).

بدأ قادة النقابة أيضا إضرابات خلال الليل الاثنين.

اقترحت الإدارة رفع المرتّب الأساسي بـ89 ألف وون شهريا، وعرضت مكافأة على الأداء تعادل 350 في المئة من المرتّب الأساسي الشهري إضافة إلى منح 15 من أسهم الشركة.

رفضت النقابة العرض وتطالب بزيادة المرتّب الأساسي بمبلغ قدره 149 ألفا و600 وون وبمكافآت تعادل 30 في المئة من صافي أرباح العام الماضي (أي 800 في المئة) إضافة إلى تمديد سن التقاعد وإعادة الموظفين الذين تم تسريحهم.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للشركة تشوي يونغ-إيل في بيان موجّه إلى الموظفين في مصنع أولسان التابع للشركة، عن “أسفه العميق” لقرار الإضراب.

ونقلت وكالة “يونهاب” عنه قوله إن “تعطّل الإنتاج يجب ألا يحدث في وقت يتعيّن علينا خلاله السعي لتحوّل في العائدات عبر إطلاق نماذج جديدة في النصف الثاني” من العام.

وتأتي الإضرابات في ظل تزايد المخاوف حيال التقدّم الذي تحقق في تكنولوجيا الروبوتات.

وتنوي “هيونداي” استخدام روبوتات شبيهة بالبشر على غرار “أطلس” في معاملها في الولايات المتحدة اعتبارا من العام 2028. ولم تكشف الشركة عن أي خطط لاستخدامها في معاملها في كوريا، لكن المحللين يشيرون إلى أن الأمر ليس إلا مسألة وقت.

وأفادت النقابة بأنها ستتّخذ قرارها بشأن أي تحرّكات إضافية الأربعاء، بعد انتهاء الإضراب الجزئي.

سجه/لين/جك