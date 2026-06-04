موفد روسي يؤكد أن أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين من أجل “استمراريتها”

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اعتبر الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية كيريل دميترييف الخميس أن أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين من أجل “استمراريتها” في ظل أزمة الطاقة الحادة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وتخضع المحروقات الروسية لعقوبات غربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، غير أن الدول الأوروبية تواصل استيراد كميات منها عبر بلدان ثالثة أو بطرق متنوعة.

ودفعت التقلبات في سوق الطاقة نتيجة الحرب الأميركية مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تليين القيود المفروضة على النفط الروسي.

وقال دميترييف “العالم على عتبة أزمة طاقة خطيرة جدا بسبب انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، متحدثا لوكالة فرانس برس على هامش المنتدى الاقتصادي المنعقد في سان بطرسبورغ والذي يجمع كل سنة مستثمرين ومسؤولين أجانب في ثاني أكبر مدينة روسية.

وتابع أنه “من أجل تخطي هذه الأزمة، يتعين على أوروبا إيجاد أشكال متنوعة من الشراكة مع روسيا”، مؤكدا أن النفط والغاز الروسيين “لا غنى عنهما من أجل استمرارية أوروبا”.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي رغم الحرب في أوكرانيا استيراد نفط روسي، ولا سيما عبر خط الأنابيب دروجبا، والغاز الطبيعي المسال الروسي الذي صدر بشأنه حظر استيراد غير أنه يدخل حيز التنفيذ عام 2027.

وبحسب المحللين، استورد الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي منذ 2022 وحتى الفصل الأول من العام 2026، وبالتالي فإن روسيا تبقى المورّد الثاني لأوروبا على هذا الصعيد.

– لا تليين للقيود –

غير أن الأوروبيين استبعدوا في الوقت الحاضر أي تليين للقيود المفروضة على روسيا والرامية إلى حرمانها من موارد يمكنها استخدامها في حربها على أوكرانيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء لفرانس برس “لم نر من الجانب الروسي إرادة حقيقية في التفاوض”، داعية إلى مواصلة تشديد الضغط على موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مطلع آذار/مارس استعداده لإمداد الدول الأوروبي بالنفط والغاز إن أعلنوا تأييدهم لـ”تعاون دائم وثابت” مع بلاده.

وخارج نطاق أوروبا، أعادت روسيا منذ العام 2022 توجيه صادراتها إلى شركاء رئيسيين لها مثل الصين والهند وتركيا.

وقامت واشنطن في منتصف نيسان/أبريل بتمديد إعفاء ممنوح لشركة النفط الروسية العملاقة “لوك أويل” من العقوبات بما يشمل محطات الوقود التابعة لها خارج روسيا، في إطار سعي الإدارة الأميركية للحد من ارتفاع أسعار النفط.

واثنى دميترييف الخميس على “مواصلة الحوار” مع واشنطن، مؤكدا أنه “على اتصال دائم” مع زملائه الأميركيين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي.

بور/دص/ب ق