موفد هندي في بنغلادش بعد أشهر من التوتر

afp_tickers

4دقائق

وصل دبلوماسي هندي رفيع المستوى الى بنغلادش الاثنين سعيا للحد من التوتر بين الجارتين منذ إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في آب/أغسطس إثر ثورة قادها الطلاب.

حظيت حسينة التي حكمت البلاد بقبضة حديد بدعم قوي من الهند التي لجأت إلى عاصمتها بعد إطاحتها. وأدان محمد يونس الحائز جائزة نوبل والذي تولى إدارة الحكومة الموقتة المكلفة تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية، أعمال “العدوان الهندي” التي قال إنها تهدف إلى زعزعة استقرار بلاده.

عقد فيكرام ميسري، سكرتير وزارة الخارجية الهندية، في دكا التي وصل اليها الاثنين أول اجتماع بين كبار المسؤولين في البلدين منذ الإطاحة بحسينة.

وقال ميسري للصحافيين “ترغب الهند في إقامة علاقة إيجابية وبناءة ومفيدة للطرفين مع بنغلادش… ما من سبب يمنع استمرار هذا التعاون المتبادل من اجل تحقيق مصلحة شعبينا”.

والتقى ميسري وزير الخارجية توحيد حسين ومحمد يونس خلال زيارته.

واجه يونس، البالغ 84 عاما، العديد من الإجراءات الجنائية خلال نظام حسينة يقول منتقدوها إنها لُفقت لتهميش أحد أبرز منافسيها المحتملين.

وانتقد يونس الهند صراحة بسبب دعمها حكم حسينة على الرغم من الانتهاكات المتزايدة التي شهدتها فترة ولايتها التي استمرت 15 عاما.

من جانبها، اتهمت الهند بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة بالفشل في حماية مجتمعها الهندوسي من الهجمات الانتقامية بعد الإطاحة بحسينة.

لكن يونس اتهم الهند بالمبالغة في حجم العنف وبإدارة “حملة دعائية” ضد حكومته.

ومن بين الأسباب التي تزيد من التوتر بين الجارتين قرار حسينة مخاطبة أنصارها في الخارج عبر الفيديو من منفاها في نيودلهي الأحد لتتهم حكومة يونس باستهداف الأقليات عمدا.

وقال وزير خارجية بنغلادش محمد جاشيم الدين إن دكا تطرقت إلى “بعض التعليقات” التي أدلت بها حسينة أثناء وجودها في الهند خلال اجتماع الاثنين مع ميسري.

وأضاف “ردًا على ذلك، قال محاورنا إن وجودها ليس له أي تأثير على علاقاتنا”.

ومنذ إطاحة حسينة، شهدت بنغلادش العديد من التظاهرات المناهضة للهند. ويوم الأحد، سار مئات الناشطين من حزب بنغلادش الوطني المعارض إلى السفارة الهندية في دكا لكنهم تفرقوا سلميا بعد أن أغلقت الشرطة طريقهم.

وكان هؤلاء يحتجون على محاولة اقتحام قنصلية بنغلادش في الهند من قبل ناشطين هندوس قبل أيام قليلة، مما دفع دكا إلى تقديم احتجاج رسمي واستدعاء اثنين من دبلوماسييها.

وقال ميسري إنه ناقش “الهجمات المؤسفة… على الممتلكات الثقافية والدينية والدبلوماسية” في اجتماعاته مع مسؤولي الحكومة الموقتة.

وأضاف “نتطلع إلى دفع العلاقة إلى الأمام في اتجاه إيجابي وبناء”.

سع/ص ك/ب ق