موفد واشنطن يؤكد السعي لإنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله “في أسرع وقت”

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أعلن الموفد الأميركي آموس هوكستين الاثنين أن واشنطن تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله “في أسرع وقت”، داعيا الى فك الارتباط مع الحرب في قطاع غزة، فيما تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه.

وجاء ذلك فيما يستهدف الجيش الإسرائيلي مكاتب جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم طفل، في غارة إسرائيلية على بلدة بعلبك في شرق لبنان، كما قُتل أربعة مسعفين في غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة في الجنوب.

– بلينكن إلى إسرائيل الجمعة –

قال هوكستين بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري المكلّف من حزب الله التفاوض باسمه، إن “ربط مستقبل لبنان بصراعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني”، مضيفا أن بلاده تريد “إنهاء النزاع بشكل دائم وفي أقرب وقت ممكن” بين حزب الله وإسرائيل.

وفتح حزب الله جبهة “إسناد” لغزة غداة اندلاع الحرب في القطاع بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتحوّل النزاع الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر.

ولطالما رفض حزب الله وقف النار عبر الحدود اللبنانية قبل وقف الحرب في قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال آموس هوكستين إن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، “ليس كافيا” لوضع حد للنزاع الراهن، بعدما لم يفعل أي طرف شيئا لتطبيقه خلال السنوات الماضية.

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

توازيا مع محادثات هوكستين في بيروت، يستعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن للتوجه الى الشرق الأوسط مجددا في جولة تستمر حتى الجمعة ويسعى خلالها لوقف إطلاق نار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

ويبدأ بلينكن من إسرائيل الثلاثاء جولته الحادية عشرة إلى المنطقة منذ بدء الحرب.

فيما تتوعد إسرائيل إيران بالرد على هجومها الصاروخي الذي شنته على أراضي الدولة العبرية في مطلع الشهر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين توقيف سبعة إسرائيليين متهمين بالتجسس لصالح طهران، في “واحدة من أخطر القضايا في السنوات الأخيرة” بحسب وزارة العدل.

– “مليارات الدولارات” –

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعدما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي قصف نحو 30 هدفا مرتبطا بمؤسسة بالقرض الحسن التابعة للحزب في مناطق مختلفة.

و”مؤسسة القرض الحسن” هي جمعية مالية تابعة لحزب الله تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وتصنّفها السعودية على أنها “كيان إرهابي”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن خزائن القرض الحسن تحتوي على “مليارات الدولارات” التابعة لحزب الله.

وذكرت الوكالة الوطنية الاثنين أن الجيش الإسرائيلي فجّر منازل داخل بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، حيث تدور “اشتباكات عنيفة” مع عناصر من حزب الله.

من جهته، أعلن حزب في بيانات متلاحقة إنه استهدف جنودا اسرائيليين في بلدات مركبا وكفركلا وعيتا الشعب الحدودية.

منذ 23 أيلول/سبتمبر، قتل ما لا يقل عن 1470 شخصا بلبنان بنيران إسرائيلية، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية، وسجلت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

وندّد مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة الاثنين بـ”التدمير الواسع النطاق” لأهداف مدنية جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.

– مساع دبلوماسية –

وغداة إعلان قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) أن الجيش الإسرائيلي استهدف مجددا أحد مواقعها “عمدا”، طالبت ألمانيا الحكومة الاسرائيلية “توضيح كل حادث” طال القوة الأممية.

في بيروت، التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الاثنين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وقال أبو الغيط إنه “من المحزن أن نرى عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي ردا رادعا على اعتداء إسرائيل على اليونيفيل”، بحسب ما نقلته عنه الوكالة الوطنية.

في باريس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “على الأمم المتحدة أن تمارس دورها الكامل في جنوب لبنان للسماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود”.

كذلك، طلب من نتانياهو “الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن” في لبنان.

ورفضت إيران الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها اتهامات رئيس الحكومة اللبنانية لطهران بالتدخل في شؤون بلاده.

وقال إسماعيل بقائي “إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق و(لم تقدم على) أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية”.

وكان ميقاتي ندّد الجمعة في خطوة نادرة بما اعتبره “تدخلا فاضحا” من إيران في شؤون بلاده، بعدما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعداد بلاده للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في لبنان.

– “لجنة خماسية” لقيادة حماس –

في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وتتعرّض منطقة جباليا منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر لهجوم جوّي وبرّي مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنّ حماس تعيد ترتيب صفوفها في هذه المنطقة.

وقتل أربعة فلسطينيين الاثنين جراء القصف الإسرائيلي، بحسب الدفاع المدني، فيما قال شهود لوكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية فجّرت منازل في جباليا صباحا.

يسود وضع صحي وإنساني كارثي في قطاع غزة المدمّر في ظل تواصل القصف والعمليات العسكرية البرية العنيفة للجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب عقب هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية.

بعد مقتل يحيى السنوار في غزة، تتجّه حماس لعدم تعيين رئيس جديد لمكتبها السياسي، بحسب مصدرين من الحركة قالا إن “لجنة خماسية” كانت شكّلت بعد اغتيال سلفه إسماعيل هنية “ستتولّى قيادة الحركة… إلى حين إجراء الانتخابات القادمة” في آذار/مارس “إن أتيحت الظروف”.

وتسبّب هجوم حماس قبل عام بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم بغزّة.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 42603 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات لوزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

في سوريا، قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في حي المزة في دمشق الذي يضمّ مقرات أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية، كما أفادت وزارة الدفاع السورية.

بورز-شي/كام-دص-ح س/غ ر