موقع إسرائيلي: مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات بجنوب إسرائيل

القدس 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي اليوم الجمعة نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن مدمرة عسكرية أمريكية رست في ميناء إيلات، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وإيران.

وقال الموقع إن وصول المدمرة إلى الميناء الواقع على خليج العقبة وبالقرب من المعابر الحدودية الجنوبية لإسرائيل مع مصر والأردن كان مخططا له مسبقا وجاء في إطار التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.

ولم ترد البحرية الأمريكية ولا الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

(تغطية صحفية جنى شفير ورامي أيوب وبيشا ماجد – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

