موقع إسرائيلي: مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات

القدس 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي اليوم الجمعة نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن مدمرة عسكرية أمريكية رست في ميناء إيلات، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وإيران.

وقال الموقع إن وصول المدمرة إلى الميناء الواقع على خليج العقبة وبالقرب من المعابر الحدودية الجنوبية لإسرائيل مع مصر والأردن كان مخططا له مسبقا وجاء في إطار التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.

ولم ترد البحرية الأمريكية ولا الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

يأتي نشر هذه القطعة البحرية في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع إيران، حتى مع إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لرويترز إن الجيش لا يمكنه مناقشة التفاصيل التشغيلية لأسباب أمنية، مضيفا أن سلامة أفراد الخدمة هي الأولوية القصوى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الجيش الأمريكي مستعد لتنفيذ أي مسار عمل يقرره الرئيس.

وكان ترامب حذر إيران من مواجهة إجراءات أمريكية أشد قسوة بكثير مما سبق إذا لم تعد إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، بينما توعدت طهران بالرد على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

وقال ترامب أيضا إن لدى الولايات المتحدة “أسطولا” يتجه نحو إيران، لكنه قال إنه يأمل ألا يُستخدم.

