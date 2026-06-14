مونديال 2026: الجالية الإيرانية في لوس أنجليس مستعدة لتعكير مشاركة “تيم ملّي”

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في أول ظهور لإيران في النسخة الحالية من مونديال 2026 لكرة القدم الإثنين في لوس أنجليس ضد نيوزيلندا، ستكون سارة بارهمان من بين آلاف المتظاهرين الذين يلوحون بعلم من نوع آخر حول الملعب: علم بلادها قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

وإذا ما تمكنت هذه الأعلام التي يتوسطها أسد وشمس مع الألوان الأخضر والأبيض والأحمر التقليدية، من الدخول إلى المدرجات، يهدد المنتخب الإيراني بإيقاف مباراته أمام نيوزيلندا.

لكن الطالبة في العلوم السياسية لا تبالي بذلك.

تقول هذه الأميركية-الإيرانية البالغة 22 عاما لوكالة فرانس برس “لا يهمنا إن أوقفوا المباراة. هذا ليس فريقنا أصلا”، مضيفة “إنه ليس المنتخب الوطني، بل فريق الحكومة الإسلامية. لا يهمنا سواء فازوا أو خسروا”.

وبسبب الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر شباط/فبراير، كان مسار المنتخب الإيراني نحو هذا المونديال في أميركا الشمالية مضطربا أصلا.

فبعد أن بقيت مشاركته غير مؤكدة حتى اللحظات الأخيرة، اضطر الفريق لاحقا إلى اعتماد تيخوانا المكسيكية مقرا له بدلا من توسون في أريزونا.

كما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لقرابة 15 عضوا من الجهاز الإداري لخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات التي تُقام على أراضيها.

وعلى الورق، قد يبدو أن “تيم ملّي” سيجد بعض الراحة بخوض أول مباراتين له في لوس أنجليس التي تُلقب غالبا بـ”طهرانجليس” نظرا للجالية الإيرانية الكبيرة.

– “فظائع” –

لكن ذلك ليس مضمونا على الإطلاق، إذ تضم جنوب كاليفورنيا شريحة واسعة من المعارضين للجمهورية الإسلامية.

فعندما قمعت طهران بعنف انتفاضة شعبية جديدة في كانون الثاني/يناير ما أسفر عن آلاف القتلى وفق العديد من المنظمات غير الحكومية، نظّم الإيرانيون في المنفى تظاهرات حاشدة في لوس أنجليس ورفرف خلالها علم ما قبل الثورة الإسلامية في الشوارع.

ومع الاهتمام العالمي الذي يولّده المونديال، من المقرر تنظيم تجمعات جديدة الإثنين للتأكيد على تضامن الجالية مع الإيرانيين في الداخل، بحسب سيد محاسب الذي يشارك في التنظيم.

ويقول هذا الأستاذ في الهندسة البالغ 65 عاما إنه “لا يستطيع النوم بسبب الفظائع التي يواجهونها”.

وتستأجر المجموعة التي ينتمي إليها، عددا كبيرا من الحافلات لنقل المتظاهرين من مختلف أنحاء كاليفورنيا.

ويأمل هذا الأكاديمي في جامعة ساوذرن كاليفورنيا في حضور “40 إلى 50 ألف شخص” حول الملعب.

لكن كم منهم يمتلك تذاكر لدخول المدرجات؟ وكيف سيتعامل معهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي تحظر لوائحه إدخال أي مواد “ذات طبيعة سياسية” إلى الملاعب.

وحذر وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي من أن بلاده ستراقب عن كثب “الأعلام والشعارات”، مهددا بإيقاف المباراة في حال ظهور رموز معادية للجمهورية الإسلامية.

كما ذكّر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج السبت بأن على فيفا ضمان ظهور العلم الإيراني بصيغته الخاصة بالجمهورية الإسلامية فقط في ملاعب المونديال.

وأضاف تاج لوكالة فرانس برس “لقد أبلغنا فيفا بالعلم الرسمي لبلادنا، وهو يبذل جهودا لحل المشكلات وأبدى تعاونا”، مضيفا “ومع ذلك، فقد تمكن من حل بعض القضايا، فيما تبقى أخرى عالقة. نأمل أن تتحسن الظروف في المستقبل”.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في المجموعة السابعة في الولايات المتحدة، إذ يلعب الثانية في لوس أنجليس أيضا في 21 الحالي ضد بلجيكا، قبل أن ينتقل إلى سياتل في 26 منه للقاء مصر.

صحيح أن فيفا يحظر المظاهر السياسية، غير أن تطبيق هذه القواعد شهد تباينا في البطولات السابقة، ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع المعارضين الذين يحملون تذاكر.

– “خونة” –

وأوضح عدد من المتظاهرين الذين يحملون تذاكر لوكالة فرانس برس أنهم طبعوا العلم الإيراني القديم على قمصان يمكنهم إخفاؤها تحت ملابس أخرى، قبل كشفها داخل الملعب.

ويتساءل إيمان فروتان، وهو ناشط من مقاطعة أورانج جنوب لوس أنجليس، مبتسما “ماذا يمكن أن يفعل فيفا حقا حيال ذلك؟ هل سيوقف المباراة ويطرد الجميع؟ لست متأكدا أن ذلك عملي جدا”.

ويرى هذا الأميركي-الإيراني البالغ 68 عاما في منتخب “تيم ملّي” أداة دعائية للجمهورية الإسلامية، قائلا “الكثير من هؤلاء اللاعبين خونة، يحيّون القتلة، ويغنون نشيد النظام”.

وسبق أن قوبل النشيد بصافرات استهجان من بعض المشجعين خلال كأس العالم 2022 في قطر، بعد أشهر من القمع الدموي للاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني التي أُوقفِت بسبب حجاب اعتُبر غير ملائم.

هذا العام أيضا، يتوقع علي إسلامي، وهو أميركي-إيراني جاء لدعم المنتخب في تيخوانا هذا الأسبوع، أن “الأجواء لن تكون جيدة”، مضيفا “كل إيراني يعرف ذلك، والفريق يعرفه أيضا”.

ويتابع مدرب التنس السابق (70 عاما) “أشعر بالأسى تجاه اللاعبين، فأنا أدرك تأثير هذا الضغط خارج الملعب. لو كنت في هذا الوضع، بصراحة، لما تمكنت من العمل”.

رفو/ا ح/د ح