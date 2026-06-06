مونديال 2026: منتخب إيران يتوجه إلى المكسيك مع اندلاع أزمة حول التأشيرات الأميركية

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شنّت إيران هجوما على الولايات المتحدة السبت بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثة منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك.

واندلعت الأزمة قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 في 11 حزيران/يونيو، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك.

وقال السفير الأميركي في تركيا توم براك على منصة “إكس” إن اللاعبين الإيرانيين، الذين يخوضون معسكرا تدريبيا في منتجع أنطاليا بجنوب تركيا منذ 18 أيار/مايو، حصلوا على تأشيراتهم في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيدا بعمل السفارة الأميركية في أنقرة في “معالجة تأشيرات المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم”.

لكن السفارة الإيرانية لدى تركيا ردّت السبت بلهجة غاضبة، مؤكدة أن عددا “كبيرا” من الإداريين والتنفيذيين وأفراد آخرين رُفضت طلبات تأشيراتهم.

وكتبت السفارة على منصة “إكس”: “لقد صعّدتم الآن المعاملة المتعمدة والتمييزية ضد المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها”.

وأضافت: “يجب على فيفا (الاتحاد الدولي) محاسبة الولايات المتحدة على انتهاكها لقواعدها وعلى المعاملة التمييزية للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم”.

– “تدخل سياسي في الرياضة” –

من جهته، هاجم الاتحاد الإيراني لكرة القدم القرار بدوره، واصفا إياه بأنه “تدخل سياسي في الرياضة في أسوأ أشكاله”.

وقال الاتحاد، الذي أفادت تقارير بأن رئيسه مهدي تاج كان من بين من رُفضت طلبات تأشيراتهم: “من خلال توسيع سلوكها العدائي تجاه إيران إلى المجال الرياضي، حرمت الحكومة الأميركية… المنتخب الوطني الإيراني من فرصة المنافسة من دون تمييز”، متعهدا متابعة القضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأفاد مراسل التلفزيون الإيراني الرسمي في أنطاليا بأن اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني حصلوا على التأشيرات، فيما لم يحصل 15 شخصا من الطاقمين الإداري والتنظيمي عليها.

وأضاف أن القضية ستُتابَع في المكسيك.

وقد زادت التوترات المرتبطة بالحرب من تعقيد مسألة التأشيرات الأميركية بالنسبة لمنتخب إيران (تيم ملّي)، الذي نقل معسكره الأساسي في كأس العالم من توكسون في أريزونا إلى مدينة تيخوانا الحدودية في شمال غرب المكسيك.

وبدأت الحرب بعد أن شرعت الولايات المتحدة وإسرائيل في قصف إيران في 28شباط/ فبراير. أما وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل، الذي أوقف القتال، فيشهد حاليا انهيارا متسارعا في ظل موجة ضربات حديثة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي نيسان/أبريل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أي مشكلة لن تكون مع اللاعبين الإيرانيين، بل مع “بعض الأشخاص الآخرين (الذين) يرغبون في اصطحابهم معهم”، ملمحا إلى احتمال وجود صلات لهم بالحرس الثوري، المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية في المهجر إلى أن تاج نفسه عضو سابق في الحرس الثوري.

– الفريق يتوجه إلى المكسيك –

وكان من المقرر أن يغادر منتخب إيران أنطاليا إلى المكسيك على متن رحلة عند الساعة 15:20 (12:20 ت غ)، وقال تاج في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستتضمن محطة توقف في إسبانيا قبل الوصول إلى المكسيك فجر الأحد.

غير أن التلفزيون الإيراني الرسمي أفاد بموعد مغادرة لاحق عند الساعة 17:30.

وسيتمركز المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا الحدودية في شمال غرب المكسيك طوال فترة البطولة، علما أن مبارياته الثلاث في دور المجموعات ستُقام جميعها في الولايات المتحدة.

ويلعب المنتخب الإيراني، الذي ينافس في المجموعة السابعة، ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس في 15 و21 حزيران/يونيو، قبل مواجهة مصر في سياتل في 26 حزيران/يونيو.

وقبيل مغادرته السبت، خاض المنتخب الإيراني مباراة ودية أخيرة أمام مالي في أنطاليا الخميس فاز بها 2-0، بعدما كان قد فاز في مباراة أولى في 29 أيار/مايو على غامبيا 3-1.

بور-همو/جأش