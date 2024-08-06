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ميتا تعتذر على إزالة محتوى لرئيس وزراء ماليزيا عن إسماعيل هنية

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كوالالمبور (رويترز) – اعتذرت شركة ميتا بلاتفورمز يوم الثلاثاء على إزالة محتوى من حسابي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على فيسبوك وإنستجرام يتعلق باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأسبوع الماضي.

وطلبت ماليزيا من ميتا توضيحا بعد إزالة منشورات تعبر عن التعازي لمقتل هنية.

وقال متحدث باسم ميتا لرويترز في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة “نعتذر على خطأ تشغيلي أدى إلى إزالة محتوى من صفحتي رئيس الوزراء على فيسبوك وإنستجرام. تمت إعادة المحتوى منذ ذلك الحين مع العلامة الصحيحة التي تعبر عن الأهمية الإخبارية”.

وكان وزير الاتصالات الماليزي وأعضاء في مكتب رئيس الوزراء قد اجتمعوا مع ممثلي شركة ميتا يوم الاثنين للحصول على توضيح.

وقال المكتب في بيان يوم الاثنين “يعتبر مكتب رئيس الوزراء تصرفات ميتا تمييزية وجائرة وقمعا صارخا لحرية التعبير”.

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