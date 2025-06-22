ميدفيديف: ترامب بدأ حربا أمريكية جديدة بعد الهجوم على إيران

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موسكو (رويترز) – قال دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ حربا أمريكية جديدة بمهاجمة إيران.

وأعلن ترامب في وقت متأخر من يوم السبت أن القوات الأمريكية قصفت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران، وحذر طهران من أنها ستواجه المزيد من الهجمات المدمرة إذا لم توافق على السلام.

وكتب ميدفيديف على قناته على تيليجرام “ترامب، الذي جاء رئيسا صانعا للسلام، بدأ حربا أمريكية جديدة”.