ميرتس: ألمانيا توقف صادرات أي عتاد عسكري لإسرائيل يمكن استخدامها بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الجمعة إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.

ووافق مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل في وقت مبكر من يوم الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال ميرتس إن من حق إسرائيل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسعي لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف في بيان “تعتقد الحكومة الألمانية أن العمل العسكري الأشد صرامة في قطاع غزة، الذي قرره مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية، يزيد من صعوبة تحقيق هذه الأهداف”.

وأوضح “في ظل هذه الظروف، لن توافق الحكومة الألمانية على صادرات أي عتاد عسكري يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر”.

ويسعى حلفاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إلى السيطرة الكاملة على غزة، كجزء من تعهده بالقضاء على مقاتلي حماس، على الرغم من أن الجيش حذر من أن هذا قد يعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر.

وقال ميرتس إن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

وذكر البرلمان الألماني في يونيو حزيران أن تراخيص تصدير عتاد عسكري إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت في الفترة ما بين السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 و13 مايو أيار 2025.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

