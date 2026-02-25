ميرتس: الصين تعتزم شراء ما يصل إلى 120 طائرة من إيرباص
كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الصين تعتزم شراء ما يصل إلى 120 طائرة إضافية من عملاق الطيران الأوروبي “إيرباص”.
وقال ميرتس للصحافيين إن “القيادة الصينية ستطلب عددا أكبر من الطائرات الإضافية من إيرباص. وتصل الطلبية الإجمالية إلى 120 طائرة إضافية”.
ويأتي الإعلان في أول زيارة يجريها المستشار الألماني إلى الصين منذ توليه منصبه في عام 2025، التقى خلالها الرئيس شي جينبينغ.
ولم يكشف على الفور مزيدا من التفاصيل حول الطرازات المطلوبة أو تاريخ الطلبيات.
كما لم ترد شركة “إيرباص” على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
وأشار ميرتس إلى “عقود أخرى في الأفق” وتقدم “ملموس للغاية” في قضايا مختلفة، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
بور-دهو/م ن-ح س/خلص