ميرتس: الضربات الأمريكية في إيران لا تخلو من المخاطر

1دقيقة

3 مارس آذار (رويترز) – عبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء عن شكوكه بشأن ما إذا كانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية ستُحدث تغييرا سياسيا في إيران، قائلا إن الخطة لا تخلو من مخاطر.

وأضاف للصحفيين بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن “هذه الخطة لا تخلو من المخاطر، وسيتعين علينا أيضا تحمل تبعاتها”.

وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تطلبا من ألمانيا الانخراط في الصراع، مشيرا إلى أنه أوضح لترامب أن أي خطوة من هذا النوع ستتطلب موافقة رسمية من البرلمان.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )