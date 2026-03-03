The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ميرتس: الضربات الأمريكية في إيران لا تخلو من المخاطر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

3 مارس آذار (رويترز) – عبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء عن شكوكه بشأن ما إذا كانت الضربات الأمريكية والإسرائيلية ستُحدث تغييرا سياسيا في إيران، قائلا إن الخطة لا تخلو من مخاطر.

وأضاف للصحفيين بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن “هذه الخطة لا تخلو من المخاطر، وسيتعين علينا أيضا تحمل تبعاتها”.

وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تطلبا من ألمانيا الانخراط في الصراع، مشيرا إلى أنه أوضح لترامب أن أي خطوة من هذا النوع ستتطلب موافقة رسمية من البرلمان.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية