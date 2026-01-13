ميرتس: القيادة الإيرانية تعيش “أيامها وأسابيعها الأخيرة”

reuters_tickers

2دقائق

بنجالور 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تعيش “أيامها وأسابيعها الأخيرة” في الوقت الذي تواجه فيه احتجاجات واسعة النطاق.

وتحولت المظاهرات في إيران من شكاوى من المصاعب الاقتصادية الهائلة إلى دعوات لإسقاط المؤسسة الدينية الحاكمة في الجمهورية الإسلامية.

وقال ميرتس خلال زيارة للهند “أفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام”، وشكك في شرعية القيادة الإيرانية.

وأضاف “عندما لا يستطيع نظام ما الحفاظ على السلطة إلا من خلال العنف، فهذا يعني أنه في نهايته فعليا. الشعب ينتفض الآن ضد هذا النظام”.

وقال ميرتس إن ألمانيا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحكومات أوروبية بشأن الوضع في إيران، وحث طهران على إنهاء حملتها القمعية ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى.

ولم يعلق على علاقات ألمانيا التجارية مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن أي دولة تتعامل مع إيران ستفرض عليها رسوم جمركية قدرها 25 بالمئة على التجارة مع الولايات المتحدة.

وتحتفظ ألمانيا بعلاقات تجارية محدودة مع إيران على الرغم من القيود الكبيرة، مما يجعل برلين أهم شريك تجاري لطهران في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي التي اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، انخفضت الصادرات الألمانية إلى إيران 25 بالمئة إلى أقل بقليل من 871 مليون يورو (1.02 مليار دولار) في أول 11 شهرا من عام 2025، وهو ما يمثل أقل من 0.1 بالمئة من إجمالي الصادرات الألمانية.

(الدولار = 0.8575 يورو)

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)