ميرتس: انتقاد إسرائيل في ألمانيا أصبح ذريعة لكراهية اليهود

برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأربعاء إن انتقاد إسرائيل يُستخدم على نحو متزايد في ألمانيا ذريعة لتأجيج كراهية اليهود.

وفي حديثه في فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المجلس المركزي لليهود، قال ميرتس إن معاداة السامية “أصبحت أعلى صوتا وأكثر علانية ووقاحة وعنفا كل يوم تقريبا” منذ الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والتي أشعلت حرب غزة.

وأضاف “انتقاد إسرائيل وقلب الأدوار الفج بين الجاني والضحية، أصبحا على نحو متزايد ذريعة تُنشر من خلالها سوم معاداة السامية”.

وألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، ودائما ما كانت من أشد الداعمين لها لأسباب على رأسها شعورها بالذنب التاريخي عن المحرقة النازية.

إلا أن ألمانيا علقت الشهر الماضي صادراتها من الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل توسيع عملياتها هناك- وهي المرة الأولى التي تقر فيها ألمانيا الموحدة برفض الدعم العسكري لحليفتها القديمة.

وجاء هذا القرار في أعقاب ضغوط متزايدة من الرأي العام والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي بسبب الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تفرض إسرائيل قيودا شديدة على إمدادات الغذاء والماء.

وفي كلمته التي ألقاها في برلين يوم الأربعاء، أشار ميرتس إلى تحوله عن موقفه بالقول إن انتقاد الحكومة الإسرائيلية “يجب أن يكون ممكنا… لكن صورة بلادنا تتضرر عندما يصبح هذا النقد ذريعة لكراهية اليهود، أو حتى إذا أدى إلى المطالبة بأن تدير ألمانيا ظهرها لإسرائيل”.

