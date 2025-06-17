ميرتس: عرض الدبلوماسية لإيران لا يزال قائما

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كاناناسكيس (كندا) (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الثلاثاء إن القيادة في طهران ضعفت جراء الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، ومن المرجح ألا تستعيد قوتها السابقة.

وأضاف في مقابلة مع قناة (فيلت) على هامش قمة مجموعة السبع في كندا “هذا النظام ضعيف للغاية، ومن المرجح ألا يستعيد قوته السابقة، مما يجعل مستقبل البلاد غامضا. علينا أن ننتظر ونرى”.

وأشار إلى أن عرض الأوروبيين بالمساعدة الدبلوماسية، في حال استئناف المحادثات، لا يزال قائما مثلما كان قبل الهجمات.

وقال “إذا نشأ وضع جديد، فستكون ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة مجددا لتقديم المساعدة الدبلوماسية، مثلما كان الأمر حتى يوم الخميس الماضي”.