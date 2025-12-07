The Swiss voice in the world since 1935
ميرتس: لم نناقش زيارة نتنياهو لألمانيا في الوقت الحالي

القدس 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأحد إن إمكانية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ألمانيا غير مطروحة للنقاش حاليا. وأوضح للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك بثه التلفزيون في أول زيارة له إلى إسرائيل كمستشار ألماني “لم نناقش إمكانية زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لألمانيا. لا يوجد سبب لمناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي”. وأضاف “إذا سمح الوقت، فسأوجه هذه الدعوة إذا كان ذلك مناسبا. لكن هذا ليس مشكلة لأي منا في الوقت الحالي”. ويواجه نتنياهو حاليا مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

