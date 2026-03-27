The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ميرتس: محطات الفحم في ألمانيا قد تعمل لمدة أطول بسبب الحرب في الشرق الأوسط

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة إنه في حال استمرّت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، قد تضطر ألمانيا إلى إبقاء معامل الكهرباء العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول ممّا تقرّر.

وقد تعهّدت ألمانيا في سياق أهدافها المناخية بإغلاق المحطّات العاملة بالأنتراسيت والليغنيت تدريجا والتخلّي الكامل عن الفحم بحلول 2038.

وصرّح ميرتس خلال منتدى في فرانكفورت من تنظيم صحيفة “فرانكفورتر ألغيماينيه تسايتونغ” أنه “إذا ما استمرّت أزمة الطاقة وحدث انقطاع، قد نضطر حتّى إلى إبقاء معامل الكهرباء العاملة بالفحم في الخدمة لفترة أطول”.

وأشار “لا بدّ من تزويد البلد بالكهرباء. وأنا لست مستعدّا لتقويض صناعاتنا الرئيسية لمجرّد أننا قرّرنا خططا لم تعد واقعية”.

ولطالما كثّفت ألمانيا الجهود في مجال الطاقة النظيفة المتجددة، مع إنشاء طواحين رياح ومجمّعات ألواح شمسية على نطاق واسع في البلد.

وتعهّدت حكومة ميرتس بالالتزام بالأهداف المناخية، لكنها تعطي الأولوية لإنعاش الاقتصاد الراكد في كبرى القوى الاقتصادية الأوروبية على حساب بعض المبادرات المناخية.

وفي عهد المستشارة أنغيلا ميركل، تخلّت ألمانيا عن الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما سنة 2011.

وقال ميرتس الجمعة إن المفاعلات الخارجة عن الخدمة ينبغي أن تبقى متوقّفة لأغراض تقنية.

لكنه أشار إلى احتمال مشاركة ألمانيا في أبحاث حول مفاعلات نووية نسقية صغيرة.

بور/م ن/جك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية