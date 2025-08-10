The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ميرتس: وقف ألمانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطط توسيع عملياتها بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأحد إن قرار برلين وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل رد على خطة إسرائيل توسيع عملياتها في قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) “لا يمكننا تقديم أسلحة في صراع يجري الآن بالوسائل العسكرية فقط. نريد المساعدة دبلوماسيا، ونحن نقوم بذلك”.

ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل توسيع سيطرتها العسكرية على القطاع ألمانيا إلى اتخاذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر على نحو لم يسبق له مثيل.

وقال ميرتس في المقابلة إن توسيع نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة قد يودي بحياة مئات الآلاف من المدنيين وسيتطلب إخلاء مدينة غزة بأكملها.

وأضاف متسائلا “إلى أين من المفترض أن يذهب هؤلاء الناس؟… لا يمكننا أن نفعل ذلك، ولن نفعل ذلك، ولن أفعل ذلك”.

ومع ذلك، قال المستشار إن مبادئ سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير.

وأضاف “تقف ألمانيا بحزم إلى جانب إسرائيل منذ 80 عاما. وهذا لن يتغير”.

ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، ودائما ما كانت من أشد الداعمين لإسرائيل، ويرجع ذلك أساسا إلى إحساسها بالذنب فيما يتعلق بالمحرقة النازية (الهولوكوست).

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية