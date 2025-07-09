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ميرتس “متفائل بحذر” بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

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أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه “متفائل بحذر” بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “في الأيام المقبلة، في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري”.

وقال ميرتس في كلمة أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) “هدفنا هو التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت بأدنى الرسوم الجمركية الممكنة (…) هذا الهدف ليس من السهل تحقيقه بسبب المطالب الحالية للحكومة الأميركية”.

وصرح ميرتس أنه أجرى اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمفوضية الأوروبية” التي تقود المفاوضات نيابة عن الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي.

ومساء الاثنين، أصدر دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يُؤجل بموجبه الموعد النهائي لدخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ من التاسع من تموز/يوليو إلى الأول من آب/أغسطس.

من جهته، ذكر الاتحاد الأوروبي في اليوم نفسه أن “اتصالا هاتفيا جيدا” جرى الأحد بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب.

وباعتبارها أول اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تتعرض ألمانيا لضغوط خاصة بسبب اعتمادها على الصادرات، وهو ما أكده ميرتس الأربعاء.

وقال “إنه رهان مهم للتوظيف ولازدهار بلادنا” مستشهدا بقطاعات الكيماويات والأدوية والسيارات والآليات والصلب.

في الأسابيع الأخيرة، دعا الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق “بسيط” مع واشنطن يعطي الأولوية لهذه القطاعات الرئيسية حتى على حساب القبول بفرض بعض الرسوم الإضافية على سلع أخرى.

كلب/ليل/الح

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