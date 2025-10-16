ميرتس سيطلب من الأوروبيين إقراض أوكرانيا 140 مليار يورو بضمان أصول روسية

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخميس أنه سيقترح خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل خطة لإقراض أوكرانيا 140 مليار يورو، مع اعتماد أصول رسمية كضمانات.

وفي كلمته أمام البرلمان الألماني، دعا ميرتس إلى استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة منذ غزو شباط/فبراير 2022، لمنح أوكرانيا “ما مجموعه 140 مليار يورو كقروض معفاة من الفوائد”، ستُستخدم حصريا لتمويل المجهود الحربي للبلاد.

وأكد في خطاب أمام مجلس النواب خُصص للقمة الأوروبية المقررة بين 22 و24 تشرين الأول/أكتوبر، أن “هذه القروض، إذا صُرفت على أقساط، ستضمن صمود الجيش الأوكراني لسنوات مقبلة إذا لزم الأمر”.

بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من غزو أوكرانيا، لا يزال الاتحاد الأوروبي يُناقش كيفية استخدام مبلغ الـ210 مليارات يورو من البنك المركزي الروسي المُجمد بسبب العقوبات الأوروبية.

ولا يرغب الأوروبيون في استخدام هذه الأموال بشكل مباشر خشية أن يشكّل ذلك سابقة من شأنها تقويض الثقة باليورو وتعريض الأصول الأوروبية في الخارج للخطر.

وبحسب ميرتس، لن تُضطر كييف إلى سداد القروض إلا بعد تقاضي تعويضات روسية، وعندها فقط ستتمكن روسيا في نهاية المطاف من استرداد أموالها.

ويشبه اقتراح ميرتس هذا خطة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين طرحت فيها فكرة منح أوكرانيا قرضا يُسدد بعد دفع تعويضات.

أقرّ ميرتس بأن إنشاء آلية قانونية فعّالة لن يكون “أمرا سهلا”، لكنه لفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفهم أن “دعمنا لأوكرانيا لن يتوقف، بل يتزايد”.

ثمة حوالى 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي مُجمّدة في الاتحاد الأوروبي، وجزء كبير من هذه الأصول، بما يناهز 185 مليار يورو، بات مستحقا أو سيستحق هذا العام، وبالتالي فهو متاح في صورة سيولة، وفق وثيقة للمفوضية مُقدّمة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها في أيلول/سبتمبر.

